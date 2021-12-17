【失業率】學者料年初失業率可降至3.7%　工會指數字未能反映工友現狀

▲ 失業率連跌9個月至4.1%。（林宇翔攝）

本地疫情回穩，最新失業率回落至4.1%，連跌9個月，對上一期再跌0.2個百分點。有經濟學者認為失業率下降趨勢仍將持續，預測未來兩三個月或有機會跌至3.7%，惟若想恢復到疫情前仍待全面通關。有工會則指，許多崗位人手仍大不如前，失業率數字亦難以反映工友收入狀況，促政府開設短期職位、加快招聘等。

▲ 香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量。（資料圖片/程志遠攝資料圖片）

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量預計本港的失業率下跌趨勢持續，預料未來2、3個月仍會繼續下降，有望在明年初降至3.7%左右。他說，雖然最後一期消費券已經派出，但緊接而來的與內地逐步通關，經濟會進一步復甦。

至於是否有望恢復至疫情前，莊則認為仍待全面通關，恢復與海外航班等。他分析表示目前與疫情失業率前仍差1.4個百分點，涉及約4萬勞動人口，仍非短期可以解決。

▲ 勞聯副主席譚金蓮。（資料圖片/冼偉倫攝）

港九勞工社團聯會副主席譚金蓮指，就業狀況逐漸改善，但距離疫情前仍有很大差距。她指不少工友仍是以炒散形式工作，且不少職位人手、薪金都未恢復至一千，「失業率數字係靚，但反映唔到工友的人工、就業狀況等問題。」

疫情期間，政府曾創造不少短期職位，如讓旅遊從業員進入社區疫苗接種中心任職等，但隨着疫苗接種中心逐漸關閉，許多人又再次面臨失業狀況。她呼籲政府考慮再推短期職位，如讓在政府場地教導市民使用「安心出行」等；政府亦應加快該類崗位招聘流程。另外政府早前去信約170間受資助非政府機構，明年將會削減1%資助，她認為會令不少機構縮減人手，使勞動市場受影響，亦影響市民福利。

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記者：袁澍