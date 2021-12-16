【立法會選舉】曾鈺成料投票率約兩成至四成　蔡子強預計三成：選情未如以往般緊張

▲ 曾鈺成、林朝暉、馬嶽、蔡子強、林妙茵（左至右）。（陳葆琳攝）

立法會選舉本月19日舉行，立法會前主席曾鈺成估計，今屆選舉的投票率在兩成至四成之間。中文大學大政治與行政學系高級講師蔡子強則估算，投票率或有3成。

蔡子強指，上屆立法會選舉投票率約六成，其中非建制派投票率佔五成半，建制派投票率則佔四成半，若將六成總投票率乘以建制派的四成投票率計算，預計今屆選舉投票率約有27%。惟這項估算，是預設了所有非建制派選民一票也不投，同時，並非過去所有建制派選民均會出來投票，選情未如以往般緊張，故最後投票率或落在三成左右。

他續指，以往選舉均會出現強烈的「政治口號」，從而衍生危機感，令選民出來投票。他以2020年立法會選舉為例，民主派的政治口號是「35+」，務求取得當時過半立法會議席，動員泛民選民出來投票，同時令建制派支持者有意識地阻礙民主派取得過半數的議席，故此出來投票。但現時新時代的選舉，並無強烈的「政治口號」及危機感，因而投票率不及以前高。

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，以往選舉大家均關注各候選人的勝算，惟今屆選舉的投票率成為焦點，沒有人在乎勝算。過往公眾選舉前關注投票率，是因為投票率高低可反映各陣營的勝算，惟現時新聞焦點已不是候選人輸贏，反而是對投票率的解讀：「這個是我覺得很有趣的位置，產生那90個議員似乎已不是一個傳媒或公眾的焦點，反而是大家如何賦予選舉的意義，我覺得是頗大的變化。」

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記者：陳葆琳