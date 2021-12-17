【失業率】疫下航空業無起色　HR料復甦無期：航空公司須緊密監視疫情變化

▲ 疫情下航空業仍未復甦。（資料圖片/程志遠攝）

統計處昨（16日）公布的失業率數字，運輸、貨倉及運輸輔助活動未有起色。有資深人力資源顧問認為本港航空業復甦無期；面對本港機師流失海外，航空公司暫也難有辦法應對。另外，住宿服務業失業率下跌1%，她認為不代表酒店業興旺，缺商務客更令高檔酒店受影響。

翻查數字，運輸業失業率維持在4.5%，而貨倉及運輸輔助活動更上升0.2個百分點至5.6%。資深人力資源顧問、毅知顧問公司董事長周綺萍指，航空業狀況尤其令人擔憂，十分依賴疫苗研發及醫藥發展速度，她說早前未研發出疫苗時已預測需2至3年才可恢復，現時變種病毒殺傷力如何仍不明晰，行業復甦也遙遙無期。

▲ 資深人力資源顧問，毅知顧問公司董事長周綺萍（資料圖片/冼偉倫攝）

海外許多國家逐漸開放，航空業亦在復甦，周認為本港航空公司面對人才流失也毫無辦法，「無可能先請住啲飛機師，等待疫情結束，航空公司可做的僅有緊密監視疫情狀況，實時調整策略。」

本地消費強勁，住宿服務業失業率下跌1%至4.8%，周認為這不代表酒店業興旺。她指普通中檔酒店依靠本地客仍有進賬，但收入已不如前；商務旅客及遊客減少，更令高檔酒店生意受影響，「市民Staycation都未必常光顧啲六星級酒店。」

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記者：袁澍