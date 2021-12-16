【運作受阻】國泰貨機滯留香港機場跑道2小時　6班機受阻需轉飛深澳台三地

▲ 因國泰貨機滯留香港機場跑道2小時，6班機受阻需轉飛深澳台三地。（資料圖片）

機場發生罕見意外，一架國泰貨機因飛機降落架出現故障，起飛後需折返香港機場，並滯留跑道近2小時，期間6架原定於香港機場降落的飛機，需要轉飛澳門、台北和深圳。

機管局表示，於今日（16日）下午約12時40分收到報告，國泰航空一架原定飛往德里，編號 CX043 的貨機需要折返並要求局部戒備。

該航班其後於下午約1時43分安全降落南跑道，但未能駛離跑道，維修人員已即時到場檢查及進行維修，期間所有航班使用中跑道起飛及降落。該航班其後於下午約3時30分自行駛離跑道。

國泰航空回覆查詢時指，於今日（16日）由香港前往印度德里的CX043貨機航班，因波音744F貨機出現技術故障，按照既定安全程序，於下午折返香港國際機場。貨機安全降落，但一度影響跑道運作。國泰航空已經將飛機移離跑道，謹就事件曾延阻機場運作衷心致歉。

據悉，有關技術故障與飛機降落架有關。

民航處回覆查詢時指，有6班原定飛往香港國際機場的航班受事件影響需轉飛澳門、台北和深圳。

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記者：吳卓峰、陳梓蔚