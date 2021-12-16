  • 23°C
香港時間 : 20211216日 (週四) 23:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【運作受阻】國泰貨機滯留香港機場跑道2小時　6班機受阻需轉飛深澳台三地

社會 22:01 2021/12/16

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

因國泰貨機滯留香港機場跑道2小時，6班機受阻需轉飛深澳台三地。（資料圖片）

機場發生罕見意外，一架國泰貨機因飛機降落架出現故障，起飛後需折返香港機場，並滯留跑道近2小時，期間6架原定於香港機場降落的飛機，需要轉飛澳門、台北和深圳。

機管局表示，於今日（16日）下午約12時40分收到報告，國泰航空一架原定飛往德里，編號 CX043 的貨機需要折返並要求局部戒備。

該航班其後於下午約1時43分安全降落南跑道，但未能駛離跑道，維修人員已即時到場檢查及進行維修，期間所有航班使用中跑道起飛及降落。該航班其後於下午約3時30分自行駛離跑道。

國泰航空回覆查詢時指，於今日（16日）由香港前往印度德里的CX043貨機航班，因波音744F貨機出現技術故障，按照既定安全程序，於下午折返香港國際機場。貨機安全降落，但一度影響跑道運作。國泰航空已經將飛機移離跑道，謹就事件曾延阻機場運作衷心致歉。

據悉，有關技術故障與飛機降落架有關。

民航處回覆查詢時指，有6班原定飛往香港國際機場的航班受事件影響需轉飛澳門、台北和深圳。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：吳卓峰、陳梓蔚

相關文章

【驚嚇意外】機上如廁被真空馬桶吸實　440磅鋼琴家：我不想死在馬桶上
12:03 2019/12/02
【驚嚇意外】機上如廁被真空馬桶吸實　440磅鋼琴家：我不想死在馬桶上
【航空事故】港龍客機去年1月於機場跑道猛撞拖卡　民航調查機構歸類作嚴重事故
18:03 2021/05/14
【航空事故】港龍客機去年1月於機場跑道猛撞拖卡　民航調查機構歸類作嚴重事故
【航空事故】國泰租用貨機2017年險撞山　調查報告指航空路線曾改動
18:07 2021/09/16
【航空事故】國泰租用貨機2017年險撞山　調查報告指航空路線曾改動

你可能感興趣

【驚嚇意外】機上如廁被真空馬桶吸實　440磅鋼琴家：我不想死在馬桶上
12:03 2019/12/02
【驚嚇意外】機上如廁被真空馬桶吸實　440磅鋼琴家：我不想死在馬桶上
【航空事故】港龍客機去年1月於機場跑道猛撞拖卡　民航調查機構歸類作嚴重事故
18:03 2021/05/14
【航空事故】港龍客機去年1月於機場跑道猛撞拖卡　民航調查機構歸類作嚴重事故
【航空事故】國泰租用貨機2017年險撞山　調查報告指航空路線曾改動
18:07 2021/09/16
【航空事故】國泰租用貨機2017年險撞山　調查報告指航空路線曾改動
航空事故 香港國際機場 波音 機場 澳門 德里 機場管理局 台北 航空 國泰航空

最高瀏覽

【三角關係】女護士戀上男醫生夫妻　同時擁有男女友3人甜蜜同居
18:04 2021/12/15
【三角關係】女護士戀上男醫生夫妻　同時擁有男女友3人甜蜜同居
【天價索償】5歲兒在麥當勞跌斷手　父母索償2千萬被控勒索：孩子無價
今日 12:29
【天價索償】5歲兒在麥當勞跌斷手　父母索償2千萬被控勒索：孩子無價
【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　
18:42 2021/12/14
【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　