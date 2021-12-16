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【香港飛魚】何詩蓓世錦賽200自奪冠兼破世績　政府致賀

社會 23:44 2021/12/16

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何詩蓓世錦賽200自奪冠，兼打破世界紀錄。（有線電視截圖）

香港女飛魚何詩蓓今日（16日）在阿聯酋首都阿布扎比出戰游泳短池世錦賽，在200米自由泳決賽以1分50秒31衝線，成為香港首個世界冠軍泳手，兼以0.12秒之差打破瑞典名將絲祖唐保持的1分50秒43舊世界紀錄。

何詩蓓在決賽第5線上陣，起步反應時間屬第2名，游畢頭50米已經領先，最終以1分50秒31衝線，成為世界冠軍兼打破世界紀錄。

何詩蓓世錦賽200自奪冠，兼打破世界紀錄。（有線電視截圖）

民政事務局局長徐英偉今日（16日）衷心祝賀香港游泳運動員何詩蓓，於世界短池游泳錦標賽女子200米自由泳賽事中勇奪冠軍，並打破世界紀錄。徐英偉說，繼今年東京奧運奪得2面銀牌後，何詩蓓再度在國際游泳賽事中表現卓越，成為香港首個打破游泳項目世界紀錄的運動員，我們感到無比驕傲，她的成功為香港運動員帶來極大鼓舞。

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責任編輯：李榮忠

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