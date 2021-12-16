【強制檢測】疑染Omicron個案曾入社區　曾到旺角大家樂等12場所需強制檢測

▲ 曾到旺角大家樂等12場所需強制檢測。（陳靜儀攝）

衞生署衞生防護中心今日（16日）宣布，一名36歲的本地男貨機機組人員初步確診新冠肺炎，疑帶有Omicron變異病毒株。他曾出入社區，其居住的油麻地祥興大廈需封區檢測。

政府晚上10時許公布，因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，12個指明地方被納入強制檢測公告，曾到受人士須於12月18日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月14日至12 月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

需接受檢測人士詳情如下：

12月10日下午12時30分至下午1時30分期間，曾身處香港九龍 旺角豉油街50號富達大廈1樓A號鋪及2樓6號單位連平台大家樂 的人士

的人士 2021年12月9日下午2時至下午3時期間，曾身處香港九龍 油麻地彌敦道498-500號地鋪紅茶 的人士

的人士 任何在2021年12月1日下午8時至下午9時期間，曾身處香港九龍 旺角弼街64號地下 C 號鋪奇趣燒鵝大王 的人士

的人士 任何在2021年11月30日下午8時至下午9時期間，曾身處香港九龍 尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3001號鋪 cookedDeli by city’super 的人士

的人士 任何在2021年11月24日下午1時至下午3時期間，曾身處香港新界 沙田銀城街1-2號置富第一城1樓110號鋪美好 的人士

的人士 任何在2021年11月30日下午7時至下午8時期間，曾身處香港九龍 尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓 city’super 的人士

的人士 任何在2021年11月26日至12月16日期間，曾身處香港新界大嶼山 赤鱲角觀景路8號國泰城 超過一小時的人士

超過一小時的人士 任何在2021年11月24日下午2時至下午4時期間，曾身處香港新界 沙田大涌橋路52號富豪花園翡翠閣 的人士

的人士 任何在2021年12月15日下午7時至下午8時期間，曾身處香港九龍 旺角洗衣街59號流動採樣站（麥花臣遊樂場） 的人士

的人士 任何在2021年11月24日下午4時至下午5時期間，曾乘搭任何 由耀安開出往尖沙咀東（麼地道）路線號碼81C 的巴士的人士

的巴士的人士 任何在2021年12月4日下午3時至下午4時或12月11日下午3時至下午4時期間，曾乘搭任何 由東涌（逸東）開出往機場（循環線）路線號碼 S64的龍運巴士 的人士

的人士 任何在2021年12月15日下午2時至下午3時期，間曾身處香港九龍油麻地東方街9號地下生記粥麵的人士

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責任編輯：陳梓蔚