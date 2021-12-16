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【賀佳績】九巴向奧運健兒送巴士命名權　李慧詩巴士將現身13X線

社會 23:40 2021/12/16

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九巴向所有東京奧運及殘奧運健兒送贈巴士命名權。（九巴圖片）

九巴早前向所有出戰東京奧運及殘奧運的本地運動員，送贈1年免費乘搭九巴及巴士命名權。其中香港單車代表、牛下女車神李慧詩的命名巴士，將會出現於行走13X線的一部九巴。李慧詩稱，對於「追巴士」有逾廿年經驗，更成為非正規方式，訓練短途跑步能力。

李慧詩稱，讀中學時多坐13X（尖沙咀東⇋寶達）上學，較常於佐敦谷（牛頭角總站）上車，每次於牛頭角下邨的前柏德學校門口，過馬路時總會見到13X於燈位停下，她瞧見後就會跑往巴士站，通常都成功追車。她笑說，追巴士成為她練短途能力的非正規方式。

其他運動員也細心揀選行走指定路線的巴士，作為其「命名巴士」。例如射箭運動員危家銓挑選1號線（尖沙咀碼頭 ⇋竹園邨），寓意參賽目標取得第一；馬術運動員謝佩婷選擇259D號線（屯門龍門居 ⇋鯉魚門邨），原因是該線途經她接受訓練的屯門公眾騎術學校。

港隊羽毛球混雙組合謝影雪和鄧俊文，分別選擇270和271號線，因為他們從小便乘搭該路線。羽毛球伍家朗則選擇1A號線，因為他從小到大住過的地方，都有該線服務，而且「A」亦是他洋名「Angus」的第一個字母。

九巴向所有東京奧運及殘奧運健兒送贈巴士命名權，刻有運動員名字及感謝句語的紀念名牌，將嵌置於巴士車廂內車頭位置，以表揚他們的努力及貢獻。名牌會一直置於巴士上，直至該巴士退役。

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責任編輯：吳卓峰

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