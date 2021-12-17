【何詩蓓世一】世錦賽200自奪冠兼破世績　何詩蓓：只專注我的比賽

▲ 何詩蓓世錦賽200自奪冠兼破世績。（OFFICIAL FINA 網頁圖片）

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Haughey）昨日在阿聯酋首都阿布扎比出戰游泳短池世錦賽，在200米自由泳決賽以1分50秒31衝線，成為香港首個世界冠軍泳手，兼以0.12秒之差打破瑞典名將絲祖唐保持的1分50秒43舊世界紀錄（詳情即看【下一頁】）。

何詩蓓賽後接受訪問時表示，

我知道我已經接近世界紀錄了，最近幾次接近世界紀錄，身邊的的人都一直告訴我可以做到， 我只是盡量不去想，因為我想做是專注於我的比賽， 我要如何游得好， 認為這是正確做法，只專注於現時必須做的事情

我會說已經接近世界紀錄，整個比賽進行得很快，但我相信我必須努力，雖然仍可以改善，但這是一場相當不錯的比賽

今年是自己其中一個最美好年份，但希望這不是最好的一年，因為仍然希望未來有更多美好時刻

另外，她亦即場接受打破世績的5萬美元大支票。

何詩蓓今年8月 奪得東京 奧運 女子200米自由泳，以 1分53.92秒奪 銀牌，是次在 世界短池游泳錦標賽出戰200米自由泳決賽，以1分50秒31創佳績，奪金兼打破世界紀錄，何詩蓓比 東京 奧運的 速度快了3秒61，其國際泳聯大讚何詩蓓其發揮得接近完美。

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責任編輯：余思嵐