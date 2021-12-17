【外傭照顧】少主當街疑下跪向外傭叩頭道歉　工人姐姐懶理：因為佢太曳

▲ 少主跪地向外傭道歉，工人姐姐一副懶理態度。

不少雙職家長都會聘用外傭照顧小朋友，然而有外傭被指趁僱主不在欺凌少主。昨日（16日）有一段外傭涉虐孩子影片在各大媽媽群組瘋傳，影片中一名小朋友跪在地上，當街向外傭姐姐叩頭道歉，姐姐回應旁人質問時更說「because he is naughty」。

據網上流傳的影片，事發於昨日下午近5時，地點位於九龍塘廣播道港台電視大廈對出。當時有數人在大廈對出等巴士，期間目睹一名年約3歲的男童跪在地上2、3分鐘，不停做出叩頭動作和說「sorry」。

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女途人把整個過程拍攝下來，

希望呢位小朋友嘅家長可以見到，保護好自己的小朋友。

大批網民紛紛批評工人姐姐做法不當，「就算小朋友做錯甚麽，都不應大街大巷要小主人跪！」、「教育同羞辱係兩回事，嚴厲管教同要個幾歲大嘅小朋友大街大行對你下跪認錯，性質完全唔同」，點擊睇更多網民留言：

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有女途人最初以為小朋友跌倒，於是上前了解，惟小朋友不懂回答，於是轉向工人姐姐查問，工人姐姐竟說「because he is naughty」，因此要小朋友當街跪地叩頭認錯。

事件於網絡瘋傳一日後，有自稱認識小朋友媽媽的人士稱，媽媽已知悉事件，並指媽媽清楚知道外傭沒有虐兒，而是小朋友跑然後跌倒不願起身。

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責任編輯：王明芳