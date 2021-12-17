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【封區檢測】油麻地祥興大廈約160居民接受檢測　沒有發現確診個案

社會 09:50 2021/12/17

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工作人員在「受限區域」內為受檢人士戴上手環，證明她已接受檢測。（政府新聞處提供）

本港昨日（16日）錄得一宗初步確診，一名36歲的本地男貨機機組人員疑帶有Omicron變異病毒株，其居住的油麻地祥興大廈需封區檢測，約160名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。詳情即看：【下一頁

港府今日（17日）上午7時宣布已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。相關執法行動於上午約10時完成，政府共檢查了85名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

港府表示，當局亦在「受限區域」內派員到訪約140戶，當中約50戶在過程中沒人應門。政府提醒以上居民，在看到政府張貼的告示後，應盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

任何於11月24日至12月16日期間曾身處有關大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於12月18日或之前接受強制檢測。

政府昨晚10時許公布，因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，12個指明地方被納入強制檢測公告。詳情即看：【下一頁


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記者：黃穎津

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