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【假冒警員】男子自稱警務人員入屋盜竊被起訴　調查揭涉多宗同類案件

社會 10:04 2021/12/17

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

一名男子涉冒充警務人員及盜竊被捕，昨日（16日）於東區裁判法院提堂。（資料圖片）

一名男子涉冒充警務人員及盜竊被捕，昨日（16日）提堂。

案情指，警方12月11日中午約12時接獲一名56歲本地女子報案，指一名男子在當日早上到達其位於灣仔皇后大道東75號的住宅單位後自稱警務人員，並出示一張假冒警察委任證，要求入內檢查。報案人事後發現單位內有6,000元現金被盜。

灣仔警區重案組第一隊人員經情報分析及深入調查後，鎖定一名目標男子，12月14日凌晨在北角英皇道一單位拘捕一名40歲姓李本地男子，涉嫌冒充警務人員及盜竊，人員並檢獲其案發時懷疑穿着的衣物及一張假冒警察委任證。

被捕男子已被暫控一項冒充公職人員罪及一項盜竊罪，案件已於昨日（16日）上午在東區裁判法院提堂。

初步調查顯示，被捕男子懷疑涉及多宗同類案件，警方呼籲，市民如遇到有人自稱警務人員時須份外小心，如有懷疑，應要求對方出示委任証及與警方聯絡以確定其身份。

根據《簡易程序治罪條例》，任何人如假冒公職人員，一經定罪可被判罰款1,000元或入獄6個月。


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記者：黃穎津

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