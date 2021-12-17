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【打擊賭博】警搗破深水埗非法釣魚機賭檔　拘18名男女

社會 10:14 2021/12/17

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警搗破深水埗非法釣魚機賭檔，拘18名男女。（警方提供）

警方昨日（16日）搗破深水埗一個非法賭檔。深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日晚上約7時展開代號「虎撲」（TIGERSURGE）的反非法賭博行動，突擊搜基隆街149號一住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。

行動中，警方拘捕一名34歲姓馬本地男負責人涉嫌「管理賭博場所」、違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及「《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）」，警方將對該名負責人提出檢控。另外，場內8名本地男子，1名內地男子及8名本地女子，年齡介乎25至58歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警方檢獲5部釣魚機，一批遊戲卡及約6,200元賭款 。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲，市民應顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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記者：黃穎津
 

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