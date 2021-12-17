【置業貸款】醫管局推低息置業貸款助醫護買樓　公院醫生：無解決核心問題

▲ 公共醫療醫生協會會長凌霄志。（資料圖片）

醫管局擬推3招挽留人才，焦點是明年下半年推出低息置業貸款，協助服務逾3年的員工付首期，可借最多4年薪金，上限600萬元，年息1%，還款期最長20年。（即看：下一頁）公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，醫生流失率高與移民或計劃移民有關，認為若當局不解決現時的核心問題，包括公立醫院環境擠迫，服務水平不理想等，即使提供短線的利益，對挽留人手亦幫助不大。

局方昨日（16日）公布，醫管局醫護流失率惡化，截至今年11月，醫生流失率由4.9%增至6.2%，護士流失率則由6.7%升至7.7%。凌霄志今早（17日）接受電台訪問時指，醫生流失率高與移民或計劃移民有關，其中放射診斷及麻醉科的流失率較高，部分聯網因為麻醉科人手不足，正討論在非緊急手術有特別安排；而兒科外科等由於本身人手較少，每當再有人員流失，對服務的影響亦相對較大。

為挽留人才，當局昨公布推出三項措施包括明年下半年提供首期低息置業貸款。凌霄志指出，過往醫管局亦有為員工提供房津，在樓市暢旺時很受歡迎，甚至需要輪候，惟料相關新計劃未必很受醫護歡迎：

一借可能借數百萬，我們第一樣很實際的想，我一年還不是還不到，不過計劃有疑點，若我不是留在醫管局做，倘若我5年、10年後離職時，按道理要一次過還這筆錢，其實（留任）意欲不高。

他強調現時流失的原因是因為員工面對公立醫院環境擠迫，服務水平不理想等核心問題，如不去解決，即使提供短線的利益，對挽留人手亦幫助不大；但相信有部分年輕、未考獲專科資格的醫生或想結婚的人士或會申請貸款：

如果核心問題不去解決，這些利益幫助我們當然是歡迎，但協助有多大，我就感到不是太樂觀。

護士協會主席源志敏於同一節目中表示，初步向前線護士了解，低息置業貸款對有部分資歷約三至五年、想置業的護士有吸引力，但根據護協今年初的調查反映，約8成計劃移民的護士是因為社會的政治情況，與樓價無關。

如果認為做這些事（低息置業貸款）就可以減少流失，我認為持觀望態度。

對於醫管局計劃，未來兩年將增40個顧問護師及300個副顧問護師職位，他對有關計劃表示歡迎，認為既可挽留人才亦可增加公立醫院服務。他說，將去信局方查詢更多關於成立醫管局學院的細節，期望學院可以整合課程，增加專科護士人手；另指大學本科護士學額亦有需要增加，以填補移民流失的護士人手。

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責任編輯：郭詩詩