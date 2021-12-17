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【打擊毒品】警方尖沙咀單位檢255萬元毒品　拘2女子涉嫌販毒

社會 10:23 2021/12/17

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

警方檢獲毒品總值約255萬元。（警方提供）

警方昨日（16日）拘捕2名非華裔女子涉嫌販毒，檢獲毒品總值約255萬元。

油尖警區特別職務隊第二隊人員昨日晚上約8時在尖沙咀區巡查期間，在彌敦道54至64號一大廈內發現一名形跡可疑的非華裔女子，遂上前截查。

警方其後到該名女子位於該大廈的住所單位進行調查，並根據搜查令搜查該住所單位，最後在單位內檢獲約1,064克懷疑「冰」毒及約1,661克懷疑可卡因。行動中檢獲的毒品總值約255萬元。警方經深入調查後，懷疑有毒販臨近聖誕節前利用賓館作毒品儲存之用及供應毒品予西九龍區內的娛樂場所。

警方拘捕2名非華裔女子涉嫌販毒。（警方提供）

該名36歲非華裔女子及單位內另一名28歲非華裔女子涉嫌販毒被捕，她們現正被扣留調查。案件交由油尖警區特別職務隊第二隊跟進。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津
 

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