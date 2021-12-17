【年度回顧】MIRROR歌曲播放次數超越5千萬　姜濤緊貼陳奕迅成男歌手三甲

▲ 姜濤成港人最多人收聽歌手三甲。

2021年接近尾聲，各大音樂平台已率先公布樂壇成績表，其中串流音樂平台JOOX昨日公布2021音樂年度回顧，披露港人最新聽歌及音樂口味的大數據，當中人氣男團MIRROR及其成員歌曲，，均顯示成為過去一年港人最喜歡的音樂單位。

從歌曲的播放次數中，進一步印證MIRROR天團的地位。這個本地人氣男團所累積的歌曲播放次數在今年已超越5,000萬次！

▲ MIRROR成過去一年成不少港人最常收聽組合。

【MIRROR成員】姜濤向前輩梅艷芳張國榮致敬 姜man：身為香港樂壇的一份子而驕傲

MIRROR歌曲成港人收聽習慣

今年JOOX最多香港用戶收聽的Top 10歌曲中，MIRROR的歌已佔了六首，其中成員 Edan（呂爵安）及姜濤更各自有2首單曲上榜。

不過今年亦有歌手能殺出重圍，如林家謙有1首半歌上榜，除憑《一人之境》繼續蟬聯，跟Jace（陳凱詠）合唱的《隔離- Studio Live Duet》亦同樣受歡迎；另外「皇上」張敬軒亦憑今年第一首派台歌《俏郎君》勇奪榜單第二位。

最新影片：林希靈訪問

最多人收聽人氣男歌手方面，陳奕迅仍穩佔首位，而姜濤出道短短兩年，憑十多首歌則緊追而上，攀上最多人收聽人氣男歌手第二位，張敬軒則居第三。

至於組合方面，K-Pop在香港熱潮不減，韓國組合BLACKPINK摘下本地最多人收聽的組合第一位！本地組合Dear ane緊隨其後奪得第二位，而今年掀起港人追星熱潮的MIRROR則首奪第三位。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最多人收聽男歌手

第一位：陳奕迅 第二位：姜濤 第三位：張敬軒

最多人收聽女歌手

第一位：容祖兒 第二位：G.E.M. 鄧紫棋 第三位：衛蘭

最多人收聽組合

第一位：BLACKPINK 第二位：Dear Jane 第三位：MIRROR