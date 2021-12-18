【素食主義】劏蟹感殘忍聞到叉燒想嘔　老婆轉食素禁止老公在家食肉

▲ 有男網民因老婆轉食素而感到困擾。

近年越多越多人因為不同原因轉為食素，有港男大呻老婆開始茹素後，最近突然向他表示對劏蟹感到非常殘忍，明言不會再買肉和海鮮在家烹調。港男不敵肉的誘惑買了叉燒飯回家吃，怎料被老婆禁止他在家食肉，令他感到困擾。

一名男網民最近在「香港討論區」發文，表示老婆本身很少吃肉，但仍會煮給自己吃，而對方漸漸轉為素食者。最近老婆向事主表示，她煮飯劏蟹時覺得行為十分殘忍，直言自己不會再買肉和買海鮮。

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老婆聞到叉燒作嘔

事主憶述，結果自己整個星期沒有吃肉，某日忍不住買了一盒叉燒飯回家吃。正當他吃得津津有味時，老婆回到家，「佢聞到好大陣叉燒味就作嘔，我就畀佢搞到冇咩食慾」。

佢話如果我真係想食肉，會買素肉畀我，但素肉始終唔係肉，我要食真肉呀…

網民：出去偷食

帖文一出引起網民熱議，有人笑言事主可光明正大出外「偷食」，「你就好，大條道理出街食」、「出面偷食」；亦有人建議事主一起茹素，「如果可以你都可以陪吓佢食」、「好事，綠色環保、減碳」。

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另外有人認為事主老婆行為過於極端，建議兩夫婦好好溝通。「嘩咁你以後咪無啖好食？自己食素唔緊要，最大問題係你食肉佢話見到頂唔順，咁你地仲點一齊生活？」、「總有折充方法吧」、「你清清楚楚同佢講」。

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責任編輯：王明芳