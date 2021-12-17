【愛要及時】放棄考大學陪腦出血爸爸醫病　少年拍片紀錄病父點滴至離世一天

▲ 內地一名少年為了陪爸爸醫病，毅然放棄大學考試，並拍片紀錄父親離世前的生活點滴。

愛要及時，內地一名少年在準備申請大學考試時，得悉爸爸因高血壓突發腦幹出血，情況不樂觀。為了陪爸爸醫病，他毅然放棄考試，並拍片紀錄父親的生活點滴。直到爸爸不敵病魔，他跟隨父親遺願重新參加大學考試，繼續學業。

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據內地媒體《海報新聞》報道，貴州少年李龍原本在美國留學，並準備在一年前參加SAT考試，然而爸爸卻在一次親戚聚會期間突然全身發麻，送院證實是腦幹出血，很快就被送入ICU接受治療。

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當時李父被下達病危通知書，經一輪搶救後成功脫離鬼門關，但卻因肺部感染加重，轉院至重慶西南醫院。在爸爸病重期間，李龍決定放棄考試，當下他認為事情已經發生，做不了改變就要認真面對。而對於這個決定，他一點也不糾結：

從我生下來他一直就照顧我，現在他生病了，該換我照顧他了，所以我必須要去退學。

當時李龍全家輪流照顧李父，除了要幫他敷冰袋、用酒精擦身，還要幫他插排尿喉。然而，李龍不忍心父親一直插尿喉會感不適，就會落手幫他排尿：

有時從下午給他熱敷肚子，一直敷到晚上，最後拍幾下他的肚子，等到他全排完我才敢動。

雖然照顧很累，但李龍記得童年時，父親也是這樣無微不至地照顧自己。爸爸出院後，李龍一家又去昆明求醫。當時李父的半邊臉已癱瘓，也必須坐輪椅，但他總是在笑，也總愛和家人玩鬧。

有時候我爸會做一些搞怪的動作來逗我笑，所以我就拍下了他的樣子。因為自己在國外上學，一年才回一次家，陪伴家人的時間很少。這一次，想留下紀念。

今年4月，李父最終離開人世。在辦妥爸爸後事之後，李龍在不久前參加了成人高考，並考入中國民用航空飛行學院攻讀空乘專業。李龍指「好好學習」是爸爸常常跟他說的話：

雖然爸爸不在了，但我對生活還是充滿希望的，要努力生活，要讓他組建起來的家變得越來越好。

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責任編輯：羅嘉欣