【我要去旅行】台灣黑熊出沒注意 移動「喔熊組長辦公室」卡車全港大巡行
疫情下大家無法去台灣，但台灣觀光協會香港辦事處的「喔熊組長行動辦公室」宣傳車，將於即日至12月21日期間行駛於全港，並於繁忙時間「停靠」，定點開箱行動辦公室，讓你打卡止癮。
宣傳車車體以「喔熊組長」一身漆黑的毛皮做設計基底，突顯台灣特有種台灣黑熊的意象，並邀請4家航空公司(中華航空、長榮航空、香港航空、香港快運) 共同透過車體播放台灣旅遊影片及台灣航點訊息，介紹台灣各地區旅遊文化。
車體內則是喔熊組長行動辦公室，辦公室除了專屬喔熊座位、客製化電腦及觀光活動照片牆外，還有喔熊組長推薦的台灣旅遊景點；民眾除了可以近距離觀察喔熊組長的辦公日常外，更可以在富有「台灣忘憂火車」美名的藍皮火車場景下，跟著喔熊組長欣賞一望無際、天海連成一色的東台灣美景，來一趟放鬆暢快的台灣偽旅行，詳情可留意台灣觀光協會香港辦事處的專頁瀏覽。
西貢The Pier Hotel舉行 「偽墾丁音樂露天市集」
另外，台灣墾丁向來是著名的度假勝地，而近年「偽出遊」盛行，在西貢的The Pier Hotel天台花園亦有一個「偽墾丁音樂露天市集」，市集將於12月23日至25日開市，The Pier Hotel更是首次開放天台花園供非住客進場，180 度的白沙灣海景盡收眼底，海風徐徐配上台灣啤酒及音樂更是一大享受。
此次市集邀請台灣多個品牌參與，包括陳允宝泉、台灣咖啡Taiwan go with me、台灣啤酒 Open Wine 開瓶吧、棗道甜、台灣特色口罩-無藏生醫(台灣特色口罩)、澎湖菊之鱻醬料、啟祺嘉黑白熊飲品、華剛茶業等，讓民眾在香港也能品嚐台灣好滋味，現場更有多項台灣夜市遊戲、聖誕喔熊DIY工作坊體驗、及3D墾丁沙灘旅遊打卡點等，喔熊組長更將以應景的聖誕風格驚喜現身，陪民眾一起度過歡樂的聖誕佳節！
「喔熊組長行動辦公室」宣傳車現身點︰
日期：12月17日 屯門屯順街
時間：12pm至2pm、5pm至7pm
日期：12月18日 中環碼頭
時間：11am至1pm、4pm至6pm
日期：12月19日 旺角西洋菜南街
時間：12pm至2pm、5pm至7pm
日期：12月20日 荃灣街市街
時間：12pm至2pm、5pm至7pm
日期：12月21日 大圍火車站
時間：12pm至2pm、5pm至7pm
記者︰馮柏偉