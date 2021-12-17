【MIRROR】唱得跳得演得兼捱得 鄧藹霖： MIRROR和ERROR紅得有道理

▲ MIRROR眾隊員紅得有道理。

是香港人的，相信沒有人會不認識兩個男團MIRROR和ERROR。姑勿論是甚麼年齡層的，身邊總有認識的人是鏡粉，又或有人會跟你說，ERROR好搞笑，投入程度像是談論自己的親人。

難得於風雨飄搖的歲月裏，有地道香港仔的組合迅速崛起，為港人帶來歡樂，讓那虛脫的心靈獲得間歇的撫慰。

MIRROR「教主」Anson Lo剛榮獲韓國MAMA最佳亞洲新人獎，我一點也不覺得意外。看過他和隊友呂爵安主演的港版《大叔的愛》，已能深深確認這年輕人的深藏魅力，一觸即發只是時機而已。

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經過《全民造星》的嚴格洗禮，MIRROR眾隊員都是個個唱得、跳得、演得的，更難得是捱得，熬得如何辛苦都是人人掛着笑臉全力以赴，絕不欺場，紅得有道理。

談MIRROR又怎能不談靈魂人物姜濤？這個地道香港仔十足像鄰居的兒子，剛搬來時只得三、兩歲，趣稚可愛。不見一會突然見他長高了，然後，有一天在電梯裏跟個高大俊男撞個滿懷，噢！孩子已蛻變成蝴蝶了。

不得不公認，姜B穿甚麼都好看、剪甚麼髮型都好看、他笑好看、不笑也好看。他跳舞好看，那唱歌又如何？近日聽他live唱《等》和《追》，我哭了！姜B聲綫溫柔，像在你的耳邊輕唱，歌聲直接傳進心坎裏，觸撫你的心靈……這種星的魅力，在香港樂壇已經久違了！

若選舉「最想抱抱的藝人」，相信姜濤一定摘冠。真想抱抱年輕人，然後誠心誠意地說：「努力追夢吧！」

全文刊於《經濟日報》，原題為「紅得有道理」