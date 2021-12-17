【青春本我X聲夢傳奇】Gigi壓力爆煲喪鬧同學　炎明熹：我平時好少發脾氣

▲ 炎明熹在《青春本我》騷演技。

集合一眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者的TVB青春劇《青春本我》將於後晚（12月19日）播出第3集，這集的劇情落在炎明熹（Gigi）身上。

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第3集《青春本我》講劇中Gigi因為父母（姜皓文與陳煒合演）婚姻出現問題，Gigi不但失眠兼冇胃口，更一直鬱鬱寡歡，唯一的傾訴對象只有愛貓「春卷」。

可是某天，Gigi因為珍而重之的耳機被同學弄壞，Gigi終按捺不住負面情緒終極爆Seed，最終Miss Wong（JW王灝兒飾）介入事件。

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Gigi演出投入

昨晚（12月16日）TVB播出新一集《青春本我》預告片，在片段所見，平時說話陰聲細氣的Gigi竟雙眼通紅地放大喉嚨鬧爆同學：「唔好激動？你唔叫佢哋唔好激動？依家係佢哋有問題，點解你叫我唔好激動呀？」、「你一句Sorry就可以整爛人哋最寶貴嘅嘢？」

雖然Gigi屬演戲新丁，但仍能感受到其百分百的投入，Gigi亦坦言相關場口挑戰性很大：「因為我平時好少發脾氣。」

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姜皓文陳煒細心照顧

對於Gigi難得發火，眾《聲夢》學員也大表震驚，紛紛表示嚇親：「因為平時真係冇見過佢咁樣，嗰一幕我哋都唔敢同Gigi對望。」

另外，Gigi感激劇中演父母姜皓文及陳煒對其貼心照顧：「佢哋真係好照顧我，如果我犯錯佢哋唔會即刻話我，但會諗辦法慢慢引導番我。」