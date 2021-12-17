古巨基出山再公布合作對象　MC張天賦：由細聽你啲歌大

▲ 古巨基開直播公告計劃。

早前古巨基出post預告他的「I.R.L.T.S.」聯乘專輯將會跟Tyson Yoshi合作，今日基仔再出透露另一個合作單位—MC張天賦。

二人首次「見面」，MC即興奮表示：「我真係好鬼開心呀！多謝你邀請。」隨即自爆小學二年級就聽基仔嘅歌，人生第一張買的專輯就是基仔的《星戰》，更記得專輯內第一首歌是《天才與白痴》，「我三、四年級時記得你出咗隻精選，係大碟嚟㗎，由嗰陣時開始我就煲晒你所有歌啦。」

基仔表示「I.R.L.T.S.」project是想將他自己的歌remake，由於MC對基仔的歌十分熟悉，於是便問他哪一首歌曲有深刻或難忘的故事，MC立即如數家珍，「《一生何求》、《還是覺得你最好》我都好鍾意，仲有《愛變了這世界襯衣》、《愛與誠》、《傷追人》、《漂流教室》、《任天堂流淚》。」

隨後MC謂自己有一個扮基仔唱歌的習慣，特別是演繹《愛與誠》、《傷追人》兩首歌曲的時候，好奇的基仔便着MC即席表演一番。MC拿着結他自彈自唱《愛與誠》後，基仔除了大讚「好好聽」，更說：「如果第時我開show，搵你嚟一齊唱《愛與誠》。」

▲ MC張天賦是基仔歌迷。

MC他又分享兒時買歌的趣事，「好記得小學時我發現咗可以上網買歌，《愛變了這世界襯衣》就係其中一首我上網買嘅歌，最後張月結單過千蚊，俾daddy打到飛起，我記得嗰陣時係廿蚊一隻歌，再計埋上網download，跟住成條數就好襟計啦。」

他又謂自己有一個扮基仔唱歌的習慣，特別是演繹《愛與誠》、《傷追人》兩首歌曲，好奇的基仔便着MC即席表演。MC拿着結他自彈自唱《愛與誠》後，基仔除了大讚「好好聽」，更說：「如果第時我開show，搵你嚟一齊唱《愛與誠》。」

▲ 古巨基很欣賞MC。

聽完MC對歌曲的熟悉度，基仔開心地說：「因為你啱啱講嘅有好多未必有機會plug，但係你都咁熟，多謝你。」MC直言：「因為我真係成隻專輯DL落嚟，成隻煲晒㗎。」基仔續說：「我真係多謝你，因為可能好多人都係聽主打歌，但你連裏面都『嗒』埋，我覺得做碟能夠成隻有知音聽到，我係好開心，多謝你。你加油呀，你真係唱得好好。我有睇到你live，你唱live 好穩定，真係好好。」

聽到基仔大讚，MC難掩興奮心情，邊笑邊說：「多謝多謝多謝⋯⋯哈哈，好鬼開心呀我！你係代表住一個『時代』！陪住我大！」

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