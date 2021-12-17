【十月初五的月光】萬朱莎華害死女兒遭夫離棄　姚嘉成萬千星輝最佳女配大熱

▲ 姚嘉妮所演的萬朱莎華沒有好下場。

TVB台慶劇《十月初五的月光》於今晚（12月17日）播出大結局，當中姚嘉妮所飾演的萬朱沙華被讚夠陰毒潑辣，完全不遜於原版《十月初五的月光》陳曼娜的演出。

在原版《十月初五的月光》內，萬朱沙華結局悲慘，而姚嘉妮於劇裡不但害死女兒，日漸進一步黑化的她更眾叛親離，連老公萬世光（林偉飾）也決定跟她離婚，下場似乎更慘。

入行23年的以姚嘉妮演技在今次獲肯定外，憑角色競逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女配角」獎，觀眾大讚其演技了得，力撐她為今年最佳女配。

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▲ 姚嘉妮演的朱莎華夠晒狠毒兼好勝。（影片截圖）

向女兒灌輸歪理

昨晚（12月16日）播出的《十月初五的月光》第19集講述沛琪（鄺潔楹飾）受傷毀容後不斷借酒消，莎華（姚嘉妮飾）因竟將歪理灌輸沛琪，她捉著沛琪說：「你癲夠未??你睇你似咩?丟盡我們姓萬的臉。」

沛琪強調自己真的很喜歡禮信，莎華這位毒婦既然教阿女搶人男友，沛琪自言做不來，莎華發洩式爆Seed逼迫女兒：「你試過咩?你盡了力咩?如果你真的決心搶他回來，你無論用甚麼方法，甚至用自己條命不要，也耍搶他回來，」其後更說：「你未試過黠知?只識得在這裡飲酒，你這一世也得不到禮信，」

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受到媽媽的唆擺，沛琪去派對房找君好，更堅持要跟禮信慶生，當中更瘋癲地說：「我不理，今日只得我可以同佢慶祝生日，我不想見到你呀」，其後二人發生激烈爭吵，意外導致失火。

自覺闖禍的沛琪滿臉驚惶離開，之後跑出馬路被迎面而來的車撞倒身亡，萬世光（林偉飾）跟莎華親眼目睹女兒身亡。

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萬朱莎華下場悲慘

對於沛琪慘死，網民均替其不值，並認為萬朱莎華難辭其咎，當中網友紛紛留吝：「自己害死個女仲賴人」、「叫個女去搶搶搶，莎華間接累死個女」、「莎華推自己個女報仇害死佢」、「歪理當真理，莎華果然是最講道理」。

而劇集今晚播映大結局，當中因為執念傷害了不少人的莎華，雖然不像原版般瘋掉，不過仍然沒有好下場。世光因萬家的巨變有所覺悟，決定向莎華提出離婚，而莎嬌向莎華說出肺腑之言，希望莎華可痛改前非。

▲ 姚嘉莉的演出獲好評。

姚嘉妮獲觀眾肯定

嘉嘉姚嘉妮所飾演的萬朱莎華獲觀眾好評，不少網友指她演得甚有霸氣。嘉嘉早前接受訪問坦言入行23年來，是首次獲得最多評價的一次，眼見角色討論性很多，亦令她喜出望外。

嘉嘉表示，收到不少訊息說其角色好衰，但又很喜歡「朱莎華」這角色，眼見大家喜歡一個奸角，亦令她大感開心。

現年43歲的姚嘉妮，於20歲參加1998年亞洲小姐獲得季軍而入行，她曾經為亞視當家花旦，後來轉投TVB擔任《都市閒情》主持及演出劇集。

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【十月初五的月光】姚嘉妮演版萬朱莎華獲讚 獲萬千星輝女配呼聲高

2006年11月11日，姚嘉妮跟林祖輝結束七年愛情長跑拉埋天窗， 並分別於2009年和2012年誕下女兒林煦錡Kyra和兒子林璟豪Kyros，湊夠一個「好」字。

結婚生子後，姚嘉妮拍攝的劇集不算多，但喜愛演戲的她沒有氣餒，更努力把握每個機會，今次終於憑朱莎華一角成功入屋。