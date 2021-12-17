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【飲食速報】東京滿天星蛋包飯專門店進駐海港城　梳乎厘班㦸+香港限定原條鰻魚蛋包飯

休閒消費 12:37 2021/12/17

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 梅艷芳 兒童健康 炎明熹 MIRROR星蹤 超市大搜查

東京蛋包飯專門店滿天星登陸香港。

相信大家十分想念日本當地食物，蛋包飯迷有多一個選擇了，因為日本過江龍餐廳「グリル滿天星」正式登陸香港！「グリル滿天星」來自東京，是43年老字號蛋包飯專門店，香港首間分店終於開幕，選址在尖沙咀海港城，大家在香港都可以吃到日本地道的日式蛋包飯料理。

「グリル滿天星」滑蛋式蛋包飯，每份勻用上三隻蘭王雞蛋，並以蝦、帶子及青豆作配搭。而飯底則用上竹筍、洋蔥、粟米和香菇等8款素材，先焗後炒，再根據不同口味的飯底配上醬汁，包括蛋包飯汁，日式肉汁及咖喱汁。

滿天星肉汁漢堡扒蛋包飯$238。（圖片來源：グリル滿天星）

「グリル滿天星」香港店亦有多款日本店招牌菜式，如奶油蟹肉可樂餅，由日本松葉蟹肉混入自家製白汁而成；慢煮牛肉咖喱飯，將美國牛小排肉與醬汁慢煮36小時而成。

餐廳指除了皇牌蛋包飯，還會推出香港限定菜式，如蒲燒鰻魚蛋包飯，鐵板料理，其中招牌鐵板菜式為日本鹿兒島A4和牛西冷。另外還有美式龍蝦包，配上三式芝士及醬汁，勻僅於「グリル滿天星」香港店供應。

除了招牌菜式蛋包飯，餐廳亦有推出多款和洋甜點，如鬆軟梳乎厘班㦸，總共有四款口味，分別是日式原味、朱古力香蕉、士多啤梨及雜果，還有餐廳推仲的紫薯窩夫， 紫薯控必試！

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「グリル滿天星」於1978年由日本昭和天王御廚秋山徳蔵的入室弟子——窪田好直創立，是著名的老字號日式蛋包飯專門店，一直深受日本人歡迎。而「グリル滿天星」香港店更由一名在日本總店受訓，以及有25年和洋料理經驗的日籍總廚安部良太親自坐鎮。

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「グリル滿天星」(香港店)

地址：尖沙咀海港城海運大廈3樓OT301-301A號舖

營業時間：

星期一至星期五：12noon–10pm

星期六至星期日：11:30am–10pm

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

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記者：蕭雅文

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