【明星穿搭】蔡嘉欣拍片大騷CHANEL收藏　Kayan傳授搶購金球系列秘技

▲ 蔡嘉欣拍片公開CHANEL收藏，大晒當季搶手特色牛仔布袋款。

參選港姐而入行的蔡嘉欣（Kayan）除幕前演出工作外，還經營服裝、保健品及名牌轉售等生意。本身喜歡購買名牌的蔡嘉欣，近日在自己YouTube頻道上載最新影片，分享最近入手的CHANEL金球手袋。

金球系列的手袋一向是品牌的熱門搶手貨，加上Kayan入手的更是特別版的牛仔布款，難怪要馬上拍攝開箱片與網民分享。

雖然擁有多個名牌手袋的Kayan常被指拜金、曬命等，但她未有在意外間對其的各種標籤，擁有不少生意投資的她更鼓勵大家做一位獨立又有能力的女生，買得起自己喜歡的東西。

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CHANEL金球系列

近日蔡嘉欣在其YouTube頻道上載最新「拜金系列」開箱影片，公開她最新入手的CHANEL牛仔布款20cm的金球手袋。

CHANEL的金球系列一向是品牌的搶手貨，雖然它的價格及門檻不算太高，但因為它揹帶長度可以隨著金球的移動來調較，可隨意換成斜揹袋、側揹袋甚至腋下袋，所以非常受歡迎。

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內籠採用牛仔布材

Kayan新入手的Denim Mini Flap Bag 20cm在專門店購入，索價34000元，相對於同一型號叫價約36700元全皮革手袋相對便宜一點。

牛仔布的質地相較皮革更有彈性，Kayan的手袋表面跟內籠同樣採用牛仔布材質，隨手放入銀包、電話、外置叉電器和紙巾完全無問題，手袋間隔與一般的Mini Flap Bag一樣，裡頭有拉鍊袋，袋背亦有小口袋方便放置卡片等小物。

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完美至不能挑剔

手袋的硬件部份包括金球、標誌、袋鍊等都採用復古味濃的淡金色，揹帶除了金屬部份，還有藍色的皮革。

自認是牛仔控的Kayan大讚手袋比皮革款式更美：「覺得佢完美到不能挑剔，太靚喇！」她又表示手袋用來配搭牛仔褲、卡其色的春夏裝束非常百搭。

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Kayan稱，能夠買入手袋非常意想不到：「估唔到自己買到呢個袋，幾個月前已經同店員講下季嘅牛仔金球超靚呀，不停講、每次見都講，很落力洗佢腦，於是佢都好落力幫我去搵。」

在片內Kayan還有介紹了其他CHANEL的收藏，包括叫價17000元的白色小腰包，特別之處是其鍊帶上串上各款迷你的CHANEL包包，兼設有三個扣環用以調節長度。

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大騷CHANEL鞋

另外，Kayan還介紹4對出自CHANEL的鞋，包括一對減價時購入的貼腳長靴、最新買入的黑色漆皮Loafer（樂福鞋），以及兩對同款但不同色方便襯衫的黑色及杏色短靴。

雖然曾被網民指她愛曬命和拜金，但仍有大批網民喜歡看Kayan的「拜金系列」，向她請教如何入手更多的CHANEL熱門款式。

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