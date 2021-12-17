【全民造星IV】Jer為組員出局痛哭指賽制欠公平　花姐反問：你嗰陣時參賽好公平咩？

▲ 方方、子涓與《全民造星IV》25強止步。

ViuTV人氣節目《全民造星IV》將於聖誕節（12月25日）進行總決賽，昨晚（12月16日）的《全民造星IV》從25名參賽中再淘汰5人，誕生20強。

向來被指得到「永續」資格的方芷欣（方方）屬於MIRROR成員柳應廷（Jer）任導師的一組，最後一組出場的她們由於是5組中最低分，方方聯同該組的夏子涓（子涓）、黃詠霖（阿蛋），以及「Dee組」的馬彩欣（馬欣）、盧芷韻（Kinki）齊被淘汰。

部份網民對淘汰「眼中釘」方方、子涓十分滿意，而身為導師的Je卻r於節目中就崩潰痛哭，直指制度不公平。

最新影片推介：林希靈專訪

阿祖狼批表演表面

Jer成為許寶恆（Alice）、沈貞巧（Gao）、夏子涓（子涓）、黃詠霖（阿蛋）、方芷欣（方方）的導師。他在節目中表示看過5位參賽者之前的比賽片段，讚她們跳舞不錯，而他希望在唱功方面幫她們。Jer為她們選擇陳蕾的歌曲《沙門》，又花時間與她們排練兼且準備表演道具。

可是梁祖堯（阿祖）稱讚道具設計上的心思，但認為她們的表演流於表面：「我最需要睇嘅，係你哋每個人，點樣將你哋真正自己最內心嘅『念』放入表演。」

阿祖分析指：「我好贊成喺最後一個回合團體演出，做一啲野心比較大嘅表演，個設計我鍾意，其實唔一定要睇得明，有時要感受到裏面帶畀你嗰種震撼，我覺得呢個表演形式同舞種，唔係你哋擅長嘅嘢，而你哋好努力嘗試，呢樣我係好欣賞，但其實我覺得未執行得好好。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

花姐不明白Jer組演出

黃慧君（花姐）起初表示未消化事件：「我經常同評判講『你唔好理明唔明，表演好睇就得』，但我內心好掙扎，係因為你哋好似想表達一啲嘢，但我冇完全明白，而呢啲冇完全明白，令我懷疑呢個意思同你哋表演係咪相符，我覺得有啲位演得過咗火。」

至於許廷鏗則認為許廷鏗則阿蛋於唱功上有下苦功，都印證到自己不只臉上有「煎蛋」：「Alice起碼今次唔係一出聲就嚇親人嗰種虛同浮，按今次Solo嘅表演，我係覺得OK嘅。」

Jer於鏡頭前痛哭

最終，「Jer組」只獲213.2分，成為5組中最低分，按賽制規定需選出3人淘汰。同樣有份擔任導師的ERROR肥仔、Dee哥也對該組獲最低分感到驚訝。

評判、導師們討論淘汰成員的名單，Jer在鏡頭前爆喊，花姐說：「阿Jer，我知你好唔想揀，唔想畀意見，但你都要畀意見。」Jer說：「我覺得唔公平囉！」花姐回應：「比賽從來唔公平，你嗰陣時參賽好公平咩？你第一回合畀人淘汰咗啦！公平咩？」

Jer哭至雙眼通眼的畫面被網民截圖討論，安慰Jer不用太自責，又有網民留言道：「一早落咗order造馬，點解又要浪費Jer咁多時間心血呢？一片真心以為幫緊新人，落手落腳又教唱歌又搬野，點知做咗隻棋。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Jer於IG分享感受

Jer今天（12月17日）早於個人IG上載與組員的黑白相，寫下對各位追夢者的話：「今次造星，又令我諗番起初初參賽嘅自己，每個人都純真地追夢，就算自己幾咁唔擅長嘅項目，係表演背後都會用盡汗水練到得為止，大概呢個就係呢幾年嘅我吧~雖然比賽會有好多人落敗離場，但節目就是節目，好多時評判都非常主觀，所以我一直都不喜歡將藝術用黎比賽...」

他又提到自己的痛哭畫面：「今集出街之後，又見到自己再係節目度喊到冇哂眼耳口鼻...ok, Fine! 我係無形象嘅！但其實今季主角係佢哋，我寧願唔好剪咁多我...將佢哋嘅練習/對話放多d出黎比觀眾睇到佢哋嘅性格...」

Jer解釋傷心原因是不忍心看到努力的參賽者要因為制度而要離開舞台，甚至有機會放棄夢想：「見住你哋一開始對首歌係R晒頭，去到揀完歌後，每一個都有番屋企做功課搵資料，出到黎開會果陣係嚇親我，個延伸閱讀超乎左我想象」Jer認為整個表演也很好，在他與排舞師心目中已經是100分。

▲ （取自Instagram）

方方想沉殿一下

至於「重讀生」方方與子涓一同被淘汰，有網民送上「祝賀」，又有網民同樣認為Jer組演出精彩、評分不公平兼且覺得他們不應比嚴重失準的「Dee組」低分。

方方最後向鏡頭say goodbye，又分享感受：「我依家有個感覺，就係停一停，沉殿一下，做返一個學生，我想學多啲唔同嘅嘢，令到自己可以做一個真係好輕鬆、有內涵嘅表演者。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3