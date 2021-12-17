【超高齡產婦】60歲誕孖胎彌補大女離世遺憾　7旬媽11年後回首：痛苦中尋求快樂

▲ 年屆7旬的盛海琳表示，現在開始要為自己而活。

內地安徽婦人盛海琳，因為大女猝逝悲痛不已，因而在60歲高齡誕下雙胞胎女兒，彌補遺憾。事件引發外界關注，傳媒多年來亦一直追訪。如今11年過去，盛海琳近日再度受訪，她回首這一切，慨嘆「過程中太辛苦，在煩惱、痛苦中尋找著快樂！」

2009年，盛海琳的女兒和女婿因煤氣中毒雙雙離世，令她和丈夫大受打擊，一度想過跟隨女兒同去。她渴望再有孩子彌補遺憾，試過尋找代母、領養都不果，於是大膽決定自己生。

▲ 盛海琳近日再度受訪，剖白誕下孖女的心路歷程。（影片截圖）

當時已59歲高齡的她，苦苦哀求當地生殖中心醫生為她做「試管嬰兒」。最終，在2010年，步入花甲之年的盛海琳，早產剖腹誕下雙胞胎女兒，取名智智和慧慧，成為內地最高齡產婦。

我做一次就成功，60歲生孩子應該是幸福，我會說，煩惱、痛苦，尋求著快樂。如果沒有孩子的話，我可能始終生活在痛苦當中，一直伴隨我到死。

不過，當時很多人都不看好這個家庭，認為盛海琳的行為自私，只想利用孩子逃離悲傷，沒考慮未來的教育問題，也沒有考慮孩子的感受。

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時隔11年，盛海琳再度受訪，她表示在孩子出生後，才發現一切沒有自己想的那麼簡單，大孖被診斷出先天性心臟病，因早產心臟沒有長好，心房間隔有缺損；細孖也從小體弱多病。

原來是痛苦，今天應該說是辛苦，不是一般的辛苦，太辛苦、太累，太讓人焦心。

退休前任職軍醫院長的盛海琳，由於做試管嬰兒花了不少錢，加上投資受騙，在生產後7日出院，孩子未滿百日，她就要出去賺錢養家。她走遍全國開醫學講座，每場收入數千元人民幣，賺來的錢就聘保母、補習老師照顧和教導孩子。

直至2016年，丈夫中風癱瘓，家庭重擔更是壓在盛海琳身上，她請來3個保母，分別照顧孩子、丈夫和做家務。盛海琳坦言，兩名孩子出生在這個家庭，要比一般孩子早熟，特別她們經常承受各種歧視目光，例如有人說「你們沒有父母，是試管裡出來的」，孩子回家就哭。

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不過，盛海琳過往為養家疲於奔命，也難長時間陪伴在孩子身邊，直至如今年屆7旬，盛海琳表示，她決定要回歸家庭，

我開始要為自己活了，我活下去她們才活得好。終究我和孩子相差60歲，我們絕對要比那些年輕的父母走的要早，所以我必須要她們學會自強自立自信，這是我的目的。

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責任編輯：王明芳