【鬼上你架車2】胡定欣出席喪禮遇怪事　當奴爆外母接過世好友來電

▲ 胡定欣曾遇上靈異事。

《鬼上你架車2》今日（17日）播出第8集，請來曾以扮演鬼角色贏得視后的胡定欣，分享靈異經歷和參加恐怖劇場演出，方力申（小方）與Donald（阿奴）再次交出令人毛管戙的怪異故事，加上雨夜開車講鬼故更添靈異氣氛。

胡定欣這集分享了人生最初遇上的靈異經歷，原來早於小學六年級時，自幼跟外婆長大的她，在出席外婆喪禮時，於靈堂遇上紅布影子飄過眼前。多年之後，在廟宇拜神時，得高靈人士提醒，原來外婆隨著自己進廟，最後便往拜祭外婆，便沒有再遇上靈異事情。

至於小方與阿奴各自分享了令人悚然的事件，小方先說了導演朋友的事跡，提到一次在內地拍攝完畢後，難得找到一間沒有客滿的酒店入住，卻發現入住房間比一般總統套房還要大，但倘大房間只放了一張麻雀檯在門前。

▲ 節目重演恐怖經歷。

深感奇怪的朋友因太累沒有深思，豈料甫上床蓋被即聽見外面響起打麻雀噪音，還有一堆口齒不清的人在對話，噪音一直持續至天亮才散去。

阿奴則分享其外母的一次恐怖經歷，事緣外母的好友早前過身，幾天後外母竟收到這位好友來電，接聽後另一端保持沉默和空曠的聲響，外母嘗試問是否有需要或心事未了？對方一直沒有回應，最後掛線，阿奴猜想大概是好友掛念外母才致電，此後也再沒有接到這個來電了。

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