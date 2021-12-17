【人事任命】監警會主席王沛詩獲委任為港大校委會主席　明年1月1日起生效

▲ 王沛詩被委任為港大校務委員會主席，任期由2022年1月1日起生效，為期3年。（資料圖片）

政府今日（17日）宣布，行政長官林鄭月娥已以其香港大學校監的身分，委任王沛詩為港大校務委員會主席，任期由2022年1月1日起生效，為期3年。王沛詩將接替完成6年任期的校委會主席李國章。

王女士是港大校友，於2017年3月獲委任為港大校委會成員，她是執業大律師，專於知識產權和一般民事訴訟，並從事調解和仲裁等工作，現時是最低工資委員會及監警會主席。王沛詩表示，港大未來將有連串的新計劃，包括在本地和區域的發展計劃、招聘更多國際學術人才，以及與各地的學府和機構建立更緊密的夥伴合作關係，以提升大學的國際聲譽，很高興在新崗位上對港大給予指引及支持。

李國章就感謝許多熱心支持港大的人士，讓大學在過去數年錄得創紀錄的捐款，有信心港大在未來10年將會有更卓越的成就。

▲ 王沛詩被委任為港大校務委員會主席，任期由2022年1月1日起生效，為期3年。（資料圖片）

港大校長張翔對有關任命表示歡迎，指出王沛詩於擔任校委會成員期間貢獻良多。張翔又感謝李國章擔任校委會主席期間對學校作出的重大貢獻，指出在其及校委會的全力支持下，港大得以在全球吸納精英人才和培養國際級學者，提升在研究和學術的實力，並開展多個校園發展計劃。

教育局局長楊潤雄表示，王沛詩公職經驗豐富，在專上教育方面，曾服務於港大校董會及香港演藝學院校董會，擁有卓越的能力以及在多方面的豐富經驗，是一位有擔當的社會領袖，相信她必定能帶領港大精益求精，再創佳績。

楊潤雄亦向即將卸任的校務委員會主席李國章致謝，指在其的英明領導下，港大繼續發揮其作為世界頂尖大學的優勢，憑着卓越研究、優秀教學及知識交流，吸引及培育全球英才。楊潤雄代表政府對李國章長期的領導和貢獻，表示衷心感謝。

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記者：黃穎津