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【吸煙教師】驚見幼稚園老師放工食煙　媽媽批學校應禁止︰三手煙好傷小朋友

育兒經 12:21 2021/12/17

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有媽媽看到孩子的幼稚園老師放工後吸煙，擔心老師的三手煙對小朋友造成傷害。

不少家長對老師都有要求，希望他們保持良好形象。台灣一名媽媽在社交媒體投稿指，看到孩子的幼稚園老師放工後吸煙，擔心老師的三手煙對小朋友造成傷害。可是不少網民卻認為放工後是老師的私人時間，家長不應干涉他們的自由。

該名台灣媽媽日前向facebook專頁「靠北幼稚園」投稿，表示下課後看到老師在外面吸煙，批評「學校不能禁止老師抽煙嗎？三手煙對孩子很傷」，並詢問網民該怎麼辦。

網民斥家長自私︰放過老師吧

帖文引來網民熱議，大部分網民覺得老師在放工時間又在學校外抽煙，並沒有影響其工作專業。有網民稱既然老師已放工，那就是他的私人時間，他喜歡做甚麼不需家長指點，留言「放過老師吧」、「下課是老師的生活時間，有礙到你嗎？」、「你還是別這麼自私」、「你不能怎麼辦，因為那是他的『自由』」、「都已經放學了，還管那麼多幹嘛」。

有網民建議媽媽，如果害怕老師吸煙的話，遠離避開就好了，真的不能接受，就為孩子轉校，笑指「老師會因為你的孩子戒煙嗎？」、「你可以考慮幫你們班買台空氣清淨機」。點擊看更多網民意見︰

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最新影片：

老師假日食麥當勞被投訴

另一方面，也有網民明白媽媽的憂慮，認為老師進課室後，身上也殘留尼古丁，「尼古丁會沾在拿煙的手指上、衣服上和臉上」。如果媽媽不放心，只好「趕快轉校，孩子健康很重要」。其中一名網民同為人母，她的孩子有哮喘，因而抗拒吸煙老師，亦指抽煙本來就不是好事。

有網民分享曾聽說老師在假日吃麥當勞，被家長撞見了，家長覺得老師「不該做不良示範」，更向學校投訴。網民為老師抱不平，表示「老師好可憐，沒有自由可言了」。

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責任編輯：王明芳

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