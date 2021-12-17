【自私鄰居】將軍澳東港城住戶門口化寶拜祭　鄰居怒斥：走廊密封煙味入埋屋

▲ 將軍澳東港城有住戶在門口化寶拜祭，導致煙味飄入鄰居單位內。

香港大部份地區住宅密度高，單位之間往往門口對門口。近日有將軍澳東港城居民在facebook群組表示，鄰居在走廊化寶拜祭，煙味無法散去，甚至飄進屋內。因深受影響，事主已向管理處投訴。有網民認為，在屋苑走廊拜祭的行為過份，可嚴重影響氣管敏感及鼻敏感人士。

事主在facebook群組「將軍澳主場」發文及上載相片問，東港城公契可讓住户在自己家門口化寶拜祭嗎？他指出，住戶樓層的走廊是密封的，鄰居在走廊拜祭，結果導致「煙及味道困住在走廊不散，入埋屋」。事主表示，已向大廈管理處投訴。

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從相片可見，該屋苑有住戶的門口放置了拜祭用品，例如鐵罐、化寶盤、水果、水杯、香煙。有網民問，鄰居是否家中有人離世而拜祭。事主則表示，該鄰居已非首次在走廊拜祭：

其實已經不是第一次，已經好幾次，所以我才拿手機去影。

帖文引起網民關注。有人認為，屋苑管理公司有責任處理，並應加強巡查。另有人提議，找消防處處理。

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責任編輯：羅嘉欣