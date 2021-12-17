【新冠肺炎】再多2名同機機組人員機場驗出染Omicron　本港累計11宗個案

▲ 再多2名同機機組人員機場驗出染Omicron，本港累計11宗個案（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（17日）公布，新增7宗輸入確診個案，包括一名41歲男貨機機組人員，他於抵港時在機場驗出感染Omicron，其在去年7月已曾確診，今日4月及7月亦已打2劑AstraZeneca疫苗。此外，其同事為昨日公布確診的27歲男貨機機組人員，亦驗出感染Omicron，2人均於12月15日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度及烏干達經阿拉伯聯合酋長國抵港。

衞生防護中心表示，今日確診的41歲男貨機機組人員去年7月於肯尼亞曾確診。檢視個案的流行病學資料和化驗結果後，中心認為該個案與另一次感染新冠肺炎吻合。該名患者於4月14日及7月16日在肯尼亞接種兩劑AstraZeneca疫苗。他沒有病徵，入院後於12月15日進行的檢測Ct值大於30，對抗體呈陽性反應。

此外，該名41歲男貨機機組人員與昨日公布確診的27歲男貨機機組人員為同事，他們均於12月15日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度、烏克蘭及烏干達經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班ACP502一同抵港，抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

而昨日公布確診的27歲男貨機機組人員於9月1日及9月30日在肯尼亞接種兩劑莫德納。他在12月15日出現病徵，入院後於12月15日進行的檢測Ct值大於30，對抗體呈陽性反應。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有需要關注的變異病毒株Omicron。

衞生防護中心昨日（16日）公布，新增10宗輸入確診個案，全部涉及變異病毒株的感染。詳情即看：【下一頁】

昨日一名36歲的本地男貨機機組人員初步確診新冠肺炎，疑帶有Omicron變異病毒株。他曾出入社區，其居住的油麻地祥興大廈需封區檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文