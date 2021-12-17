【新冠肺炎】本港今增7宗輸入個案 包括1名染Omicron機組人員
社會 18:29 2021/12/17
本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（17日）公布，新增7宗輸入確診個案，包括一名41歲男貨機機組人員，他於抵港時在機場驗出感染Omicron，詳情請看：下一頁；今增個案當中，6宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。
個案詳情如下：
- 第12513宗：36歲男機組人員，12月15日發病，12月13日從美國經航班CX2071抵港，返港後於九龍油麻地碧街44至48號祥興大廈居住期間確診，3月22日及4月15日在香港接種兩劑復必泰，驗出感染N501Y變種病毒株
- 第12514宗：30歲男，12月15日發病，12月15日從加納經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，6月25日及7月15日在香港接種兩劑復必泰，驗出感染N501Y變種病毒株
- 第12515宗：27歲男，12月16日發病，12月15日從巴哈馬及美國經航班SQ007抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，5月20日及6月17日在香港接種兩劑科興，驗出感染N501Y變種病毒株
- 第12516宗：24歲女，無病徵，12月13日從英國經航班CX252抵港，於指定檢疫酒店東涌香港東涌福朋喜來登酒店檢疫期間確診，7月2日及7月26日在香港接種兩劑復必泰，驗出感染L452R變種病毒株
- 第12517宗：41歲男機組人員，無病徵，12月15日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度及烏干達經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班ACP502抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，4月14日及7月16日在肯尼亞接種兩劑AstraZeneca，驗出感染N501Y變種病毒株
- 第12518宗：30歲男機組人員，無病徵，12月16日從葡萄牙、加拿大及美國經航班HFM513抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，7月23日在葡萄牙接種一劑强生
- 第12519宗：2歲女，無病徵，12月13日從阿根廷及德國經航班LH796抵港，是早前輸入個案（個案12502）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診，驗出感染L452R變種病毒株
衞生防護中心昨日（16日）公布，新增10宗輸入確診個案，全部涉及變異病毒株的感染。詳情即看：【下一頁】
昨日一名36歲的本地男貨機機組人員初步確診新冠肺炎，疑帶有Omicron變異病毒株。他曾出入社區，其居住的油麻地祥興大廈需封區檢測。詳情即看：【下一頁】
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記者：鄧凱文