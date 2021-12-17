【駁回覆核】不滿法團校董會要求簽保密協議　家長校董申覆核被駁回

▲ 高等法院今（17日）頒下判詞，駁回有關申請。（資料圖片）

特殊學校天保民學校早前鬧出校方與家長校長校董的紛爭，有家長校董因不滿法團校董會要求所有校董均需簽署保密協議，早前提出司法覆核。高等法院今（17日）頒下判詞，指申請人的不滿只是針對法團校董會，教育局於當中並無角色，而且延誤多年始提出訴訟，故駁回有關申請。

申請人黃愷瀛；答辯人香港特別行政區教育局。法官於判詞中指，申請人原訂於2021年3月以家長校董身份出席校董會議，唯她拒絕簽署保密協議，因此被拒參與會議，亦不獲發會議文件。

法官指出，有關保密協議的規定，是源自答辯人於2015年批准的法團校董會章程，而當時申請人已經是家長教師會的委員，她大可以早於2015年就提出挑戰，但申請人至今才提出司法覆核，構成延誤。

法官又指，申請人能否參與校董會會議，全屬校董會的決定，答辯人於決策過程中並沒有角色，而《教育條例》和《教育規例》中，並沒有任何條文提及法團校董會的保密議題。申請人主要質疑會議上很多議題根本毋須保密，而且必須披露，但法官認為這並不足以挑戰簽署保密協議的規定，以及章程內有關保密的條文。

法官認為申請人主要的不滿只是針對法團校董會，答辯人於當中並無角色，其不滿亦不足以構成對答辯人的質疑，加上申請人延誤多年始提出訴訟，因此決定駁回申請，並下令申請人需向答辯人支付訟費。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝