【飲食著數】香港九龍東皇冠假日酒店下午茶兩位用$308起　送HABA護膚品護理療程$6,524

▲ 香港九龍東皇冠假日酒店下午茶兩位用僅$308起，送HABA護膚品護理療程$6,524，性價比高。（由品牌提供）

超高性價比優惠！香港九龍東皇冠假日酒店Cielo與日本北海道美肌品牌HABA，於2022年1月3日至3月31日推出「Cielo X HABA春の日嚐」下午茶，以日本優質水果食材，炮製春日清新滋味。

「春の日嚐」下午茶備有5款甜品及5款鹹點，分別有巨峰提子及白桃櫻花的寒天果凍、日本赤肉蜜瓜布甸、日本草莓忌廉蛋糕、北海道牛乳布甸配紅豆泡芙、吉士蘋果批；鹹點有迷你和牛芝士竹炭漢堡、炸北海道帶子、黑椒煎北海道吞拿魚、燴栗子配日本橘子汁及炸日本南瓜餅配紫薯蓉。

▲ 模仿HABA皇牌產品鯊烯美肌清油的造型，兩枝分別是巨峰提子及白桃櫻花的寒天果凍。（由品牌提供）

飲品方面選擇極多，包括咖啡、泡沫咖啡、特濃咖啡、鮮奶咖啡、意式濃縮咖啡，Twinings川寧茶：英國早餐紅茶、甘菊花草茶、薄荷葉花草茶、豪門伯爵紅茶、綠茶、白茶、蜜桃熱情果花草茶或檸檬乾薑花草茶。

此下午茶兩位用，於每日3:30pm至5:30pm供應，星期一至五$308，星期六、日及公眾假期$338。享用此下午茶，每位客人可即場獲贈價值高達$3,262禮遇，兩位即是$ 6,524的禮遇。當中包括HABA海洋保濕體驗裝1套7件，及客人更可於OASIS指定分店享用75分鐘微波活顏提拉緊膚面部療程或20分鐘2in1激光美白膠原導入療程乙次。

訂座或查詢:3983 0688 / 3983 0638

記者：周美好