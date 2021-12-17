【網上騙案 】涉網上購物串謀詐騙拘8人　涉額近60萬元

▲ 網絡安全及科技罪案調查科高級督察伍文豪現向傳媒簡報案情。（警方fb截圖）

警方今日（17日）表示，拘捕8人涉嫌網上詐騙，涉額近60萬元。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察伍文豪指，在今年8月留意到網上有一個活躍詐騙集團，騙徒在社交平台刊登廣告，以限購、減價及外地代購名貴手袋等作招徠，誘騙受害人去購買，當受害人付款後，騙徒就會逃去無縱。在2020年12月至今年8月，共接獲17宗報案，損失金額幾乎達60萬元。

網罪科經深入調查後及分析後，成功鎖定活躍本地詐騙集團，於本月14至16日展開拘捕行動，拘捕了6男2女本地人士，年齡介乎16至30歲，當中包括團伙主腦、骨幹成員及傀儡銀行戶口的持有人，涉嫌干犯串謀詐騙罪。

現階段調查所得，團伙在去年12月開始運作，疑犯行事謹慎，全包不同工序，包括透過不同渠道名貴手袋相片、購買單據的副本，以提高可信性。行動中共檢獲一部電腦、8部智能電話、6張銀行卡。

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記者：余思嵐