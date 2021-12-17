【警長盜竊】警長涉偷同袍信用卡買電話　求情指因父親工傷一度欲尋死

▲ 涉事警長早前於區域法院承認盜竊罪及以欺騙手段取得財產罪等6項控罪候判。（資料圖片）

男警長涉偷取同袍信用卡購買智能電話，又在同袍領取新信用卡後，將新、舊信用卡調換，並在購物後將新信用卡放回事主銀包內，警長早前於區域法院承認盜竊罪及以欺騙手段取得財產罪等6項控罪候判。辯方今（17日）作進一步求情時指，被告在父親工傷後，曾一度買打算與幼兒尋死。法官聽取將案件押後至12月23日判刑。

案發時任職警長的涉案被告劉晉寧（ 36歲）早前承認3項盜竊罪及3項以欺騙手段取得財產罪。辯方今再作求情時指，被告的精神科及心理報告指被告因升職後患有適應障礙症，今年開始變差。辯方又指，早前被告父親因工受傷後，加重了被告的經濟負擔，令被告心情變差，體重輕了10磅，被告更因而產生自殺念頭，一度曾買炭到車上，打算和幼兒一同尋死，幸好被告念及兒子是無辜的，自己不應如此自私，遂取消自殺念頭。

辯方續指，被告過去經常喜怒不形於色，因此累積不少壓力，旁人亦未能得知他的感受。舉例說，被告曾在車廂內與駕駛車輛的友人爭執後，突然向友人投擲雜物。

辯方又指，被告是個勇於承擔的人，雖然父母離異多年，但當得知父親受傷後，仍然願意承擔其醫療費用。辯方又希望法庭能判以被告緩刑。法官聽取求情後，將案件押後至12月23日判刑。

案情指，被告與事主同屬警方交通部，被告偷取事主信用卡後，曾兩度以信用卡到麥當勞購買食物，再到沙田購買iPhone XS。被告在事主報失後再偷取其新信用卡，再將舊卡放回原位，被告再以新卡到麥當勞購買食物後，再購買2部iPhone XS，其後將新卡放回事主銀包內。

被告原被控8項盜竊罪及3項以欺騙手段取得財產罪。被告早前承認3項盜竊罪及3項以欺騙手段取得財產罪，其餘控罪存檔法庭。

控罪指被告於2019年2月11至3月2日，偷竊兩張屬於梁樂倫的銀行信用卡，偷竊麥當勞餐廳11元貨品。另3項以欺騙手段取得財產罪則指，被告於沙田新城市廣場及尖沙咀廣東道「蘋果店」，虛假地代表持卡人梁樂倫以信用卡付款，取得3部iPhone XS，共值29,697元。

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記者：梁錦麟