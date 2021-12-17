【雷伊颱風】「雷伊」風力料持續減弱　惟平安夜至聖誕節清涼有雨

▲ 天文台預測雷伊風力進一步減弱。（天文台圖片）

天文台今日（17日）表示，強颱風雷伊預料向西移動，時速約28公里，橫過菲律賓並進入南海南部，本港未來數日風勢頗大。周末期間早上清涼，氣溫降至14度左右。星期一、星期二多雲有雨，按照現時天文台預測，市民要過一個「有雨」聖誕節，料平安夜至「Boxing day」短暫時間有陽光，而且早晚有雨。

▲ 今年要過清涼有雨的聖誕節。（天文台圖片）

天文台指一股強烈東北季候風會在未來數日為華南帶來清涼的天氣，熱帶氣旋雷伊會在今日橫過菲律賓並進入南海南部，星期日轉向偏北移動及逐漸減弱，但其後的路徑及強度仍存在變數。與雷伊相關的雲帶會在下周初至中期為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣。預料受東北季候風補充影響，下周末華南沿岸天氣再度轉涼。

天文台預料「雷伊」會進一步減弱，下周一會減弱為強烈熱帶風暴，至於冬至（21日）會減弱為熱帶低氣壓。

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記者：伍瑋瑋