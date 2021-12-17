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【樂極生悲】澳洲小學充氣城堡遭強風吹至半空　學童10米高處墮地5死4重傷

健康 12:38 2021/12/17

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 梅艷芳 兒童健康 炎明熹 MIRROR星蹤 超市大搜查

澳洲小學充氣城堡遭強風吹至半空，學童10米高處墮地5死4重傷。

澳洲塔斯曼尼亞（Tasmania）發生一宗恐怖意外，當地一間小學的充氣城堡，遭強風吹至約10米半空，導致正在遊玩的學童從高處墜落，事件造成至少5名學童死亡，4人重傷。

綜合外媒報道，事發於當地時間周四（16日）早上10時許，德文港（Devonport）的希爾克雷斯特小學（Hillcrest Primary）為慶祝學年結束舉行活動，在校內設置了充氣城堡等遊樂設施。未料，其中一個充氣城堡突然遭強風吹起，連同多名正在遊玩的學童被拋至半空，並從約10米高處墜落，重摔在地。

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警方和救援人員接報後趕到現場，當局派出直升機和救護車，將傷者送往醫院。警方首先證實2名男童和2名女童死亡，均為6年級學生，約10至11歲，其後再有一名學童宣布不治，另有4名學童受傷。校方目前已緊急關閉校園，並請家長接回子女。

當地媒體播出警察沮喪流淚的畫面，草地上有藍色防水布遮擋事發現場，有警官表示，現場是「令人非常痛苦的畫面」。

總理莫里森形容事件難以置信，他說：「小孩子原本與家人共度愉快的一天，結果卻演變成可怕的悲劇，令人心碎」。他原定於周五訪問塔斯曼尼亞，如今決定押後行程，以示對死者的尊重。而警方目前正調查事故原因。

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責任編輯：羅嘉欣

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