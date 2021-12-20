【聖誕2021】聯合國難民署線上Pop-up店　捐款可獲贈民族傳統手工藝及圖書【內附連結】

▲ 臨近聖誕，不妨捐款換領MADE51的難民手作，送出一份別具意義的聖誕禮物。（UNHCR提供）

聯合國難民署今個聖誕推出MADE51難民手作系列，當中包括由阿富汗難民親手縫製的獵犬、雪豹和雪花等掛飾，讓大家透過難民手工藝，感受難民故事的溫度和工匠精神。

每一份難民手作，都蘊藏無數故事，也見證到他們的非凡技能和無比堅毅。MADE51為難民工匠提供平台，讓他們利用獨特的技能來賺取收入，重建生活，不少難民家庭能藉此自力更生，並發揮所長。

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難民面對戰難等狀況而被迫逃難時，能帶著的只有他們的傳統、技能和手工藝。他們會運用巧思，將工藝技巧和新穎的設計交織在一起，創造出獨特的作品，如阿富汗的難民使用回收材料製成的Snow Leopard，是為了向自己國家的工匠致敬，他們認為動物象徵忠誠、尊重和自由。另一位阿富汗難民製作的 The Silver Moon Ornament，以鉤針編織出新月的形狀，象徵生活的進步。

今個聖誕，凡經網頁捐款不少於$350，即可換領MADE51難民手作掛飾一個。除了難民手工，捐款滿指定金額，可分別獲贈兒童繪本圖書《納迪瑪逃難奇遇記》、青少年讀物《飛越苦難》及 Bebemoss一隻。

記者：李越樺