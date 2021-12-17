【經期飲食】揀啱食物可瘦身減經痛　 營養師教月經前後飲食貼士

▲ 營養師教月經前後飲食貼士，只要選對食物，有助瘦身、紓緩經痛。

不少女生也試過M痛「痛到暈」，甚至「痛到嘔」的情況。台灣營養師廖余姍（Sabrina）近日在其facebook專頁表示，經期前後及來經期間，只要選對食物，不僅有助紓緩經痛，更可順便瘦身。Sabrina把生理期分為三個階段，並列出相關飲食及運動建議，其中經期後是黃金瘦身期。

經期前

Sabrina指，受女性荷爾蒙影響，此階段食慾增加是很正常的。不過很多人食慾暴增到暴食就變成一種「經前症候群」，特別對於碳水、甜食類特別有興趣。情緒方面，即使是小事就會氣到不行，而且是那種明知道這沒甚麼好生氣，可是還是好氣，控制不住的那種，看甚麼也不順眼。

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飲食及運動建議：

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經期期間

Sabrina表示，女性在此階段出血量大，由於鐵質流失，精神和體力下降，會更易疲倦。食慾方面就要視乎個人情況，有人腹部太腫脹吃不下，有人則食慾比較好。

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經期後（黃金瘦身期 ）

此階段荷爾蒙趨於穩定，食慾相對正常。

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Sabrina提醒，每個人身體反應也不太一樣，多觀察身體與食物、情緒的關係，就可更好照顧自己在不同生理狀況下的身心狀態。Sabrina以自己為例，她知道經前吃點甜，以及較高熱量的東西是無妨的，而且會疲累、水腫也很正常。她也能理解自己的情緒，接受是荷爾蒙變化所致，不會因莫名而來的情緒感到不安，會盡可能安撫自己。她說，能夠分辨自己甚麼狀態是正常和不正常，就不會太擔心。

內容獲「減重營養師Sabrina的美胃人生」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣