【周末好去處】「童星點心麵樂園」首度襲港　還原樂園人氣瀡滑梯

▲ 日本三重縣童星點心麵樂園內最受歡迎的「七彩童星點心麵滑梯」，將會按比例在商埸「神還原」。（商戶提供）

以日本經典零食「童星點心麵」為主題的日本三重縣「童星點心麵樂園」於2019年開幕，疫情關係，很多香港人都不能親身飛到日本參觀。但今個聖誕，日本官方認可的「童星點心麵聖誕玩味樂園Oyatsu Land香港駅」已進駐商場，讓大家一睹樂園歡樂氣氛！

沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場參照位於日本三重縣的全日本最大室內遊樂場「童星點心麵樂園」，打造全港首個聖誕主題樂園「童星點心麵玩味樂園Oyatsu Land - 香港駅」。

▲ 場內設有「童星Baby Star製麵工廠」夾機供參加者盡情（商戶提供）

位於日本三重縣童星點心麵樂園內最受歡迎的「七彩童星點心麵滑梯」，將會按比例「神還原」在沙田中心．沙田廣場。以童星點心麵Baby Star杯造型設計而成的滑梯，高逾2.7米，必定令小朋友瘋狂！

▲ 粉絲可以在場獲取日本直送限量「童星點心麵杯」及特選調味配料。（商戶提供）

場內更特設「童星Baby Star製麵工廠」，參加者完成遊戲更可獲取日本直送限量「童星點心麵杯」及特選調味配料。可以帶走自家製小食外，更可以在「童星點心麵」DIY照相館，設計獨一無二的照片，記下幸福感覺。

▲ 品牌第三代吉祥物星太郎首次衝出日本，與香港粉絲歡度聖。（商戶提供）

同場加映的「童星百變時間廊」，回顧童星點心麵逾60年的演變，展出7款經典點心麵，當中僅在日本發售的豬仔湯麵亦是首次在香港登場。

▲ 「童星百變時間廊」，回顧童星點心麵逾60年的演變。（商戶提供）

童星點心麵聖誕玩味樂園D香港駅

日期：即日起至 2022年1月2日

時間：10am至10pm

地點：沙田中心L3大堂、屯門時代廣場南翼L1大堂

記者︰王嵐