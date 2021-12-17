【叱咤樂壇】MIRROR三子力爭我最喜愛歌曲　MC張天賦發力成最強黑馬

▲ 《叱咤》公布「我最喜愛歌曲」五強名單。

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於明年1月1日舉行，當中由樂迷一人一票選出的「我最喜愛男女歌手/組合」早前已公布五強名單，另一個矚目大獎「我最喜愛的歌曲」最後五強，亦於今天（17號）揭曉最後五強歌單。

今日中午由商台DJ謝茜嘉及梁文禮以facebook直播形式，揭曉「我最喜愛歌曲」最後五強名單，五強名單（依歌曲筆劃順序排列）如下：

《Megahit》盧瀚霆 《E先生連環不幸事件》呂爵安 《Dear My Friend,》姜濤 《俏朗君》張敬軒 《記憶棉》MC張天賦 早前已列入最後七強的陳卓賢《DWBF》以及C AllStar《留下來的人》，最終未能入圍五強。

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五首角逐歌曲，MIRROR三子擁強大粉絲群，投票力量不容忽視。張敬軒《俏朗君》由年頭播到年尾，加上有誇年演唱會造勢，都是歌曲獎大熱。

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黑馬《記憶棉》

至於MC張天賦的《記憶棉》，被網民喻為「年度失戀歌曲」，在口碑下亦後勁凌勵，早前曾被前遭商台打壓，在流行榜一早下架，在專業推介歌曲獎或失優勢，但在樂迷發力投票下，卻成「我最喜愛歌曲」最強黑馬！

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而「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強將於1月1日當晚進入最後一輪投票，由現場觀眾即場投票選出最愛！