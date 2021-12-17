【溫暖聖誕】西甲賽球場天降「公仔雨」　5萬暖心球迷拋聖誕禮物贈貧童

▲ 西班牙一個足球會為貧窮兒童收集聖誕禮物。

足球賽事進行途中下雨是平常事，但在西班牙一個球場上，卻下了一場「公仔雨」。在過去的周末（12日），西甲皇家貝迪斯（Real Betis）於主場賽事，邀請現場5萬名球迷一起將帶來的公仔拋到球場上。這是球會每年的傳統，旨在為貧窮兒童準備聖誕禮物，場面令人感到暖心。

▲ 活動收集逾1.9萬隻公仔。（影片截圖）

最新影片推介：

綜合外媒報道，本月12日西甲皇家貝迪斯在主場對戰皇家蘇斯達（Real Sociedad），中場休息時球會邀請在場的5萬名球迷，將他們帶來的公仔一同拋進球場內。經工作人員點算後，一共收集了逾1.9萬隻公仔。

拋公仔為每年傳統

據報，這是球會每年都會進行的傳統聖誕活動，讓低收入家庭兒童在這個普天同慶的節日也能夠收到聖誕禮物。基於安全考慮，球迷準備的公仔有大小限制，亦不能含有電池。活動結束後，球會感謝所有球迷和義工的付出。

昨天我們取得了重大的勝利，但球迷為有需要的小朋友準備聖誕禮物，卻是這場賽事最美麗的畫面。謝謝各位！你們是最捧的！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最終皇家貝迪斯以4:0撃敗皇家蘇斯達。另外除了皇家貝迪斯，據報有其他球會和球隊也有進行類似的慈善活動，在聖誕節為小朋友帶來歡樂。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳