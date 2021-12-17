【檢疫中心】外傭預約檢疫中心仍困難　中介公司去信政府要求增加多一千個名額

▲ 竹篙灣檢疫中心現提供約1000個單位予外傭檢疫。（資料圖片）

現時竹篙灣檢疫中心、香港沙田萬怡酒店及青衣華逸酒店，共提供約2000個單位，予來港工作的外籍家庭傭工作檢疫用途。近日網上平台有消息指，港府因應Omicron變異病毒株，要求部分返港人士須到竹篙灣檢疫中心進行7天強制檢疫的措施，或會影響外傭更難預訂檢疫房間，不過有外傭中介公司認為不受影響。

港府早前宣布，曾逗留部分高風險地區，包括南非、美國等的返港港人，須先竹篙灣檢疫中心進行7天強制檢疫，再到指定檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫的措施。不過，近日網上平台有網民指擔心會更難為外僱預約在竹篙灣檢疫中心的名額。

僱傭代理協會主席張結民今日（17日）接受TOPick訪問時澄清，指有關安排及措施不會影響僱主或中介公司，為外傭預約在竹篙灣檢疫中心的安排，因為政府在竹篙灣檢疫中心為外傭提供名額有1000個，另外指定檢疫酒店提供1000個，故此相信有關名額不會撥至其他用途。

不過提供予外傭的檢疫名額仍然不足，他表示由於兩間供外傭用在檢疫的香港沙田萬怡酒店，以及青衣華逸酒店早已爆滿，故只可以每周一到網上預訂竹篙灣檢疫中心約350個單位，坦言「每次都是5分鐘就沒有位」。

他表示現時竹篙灣檢疫中心只有約1000個單位供外傭檢疫，希望當局可在開放多1000個單位，或加開至少2間酒店共1000個房間供外傭使用，亦建議當局按照酒店訂房方式，開放全部房間及時段，讓業界自由選擇外傭入住日期，令安排更彈性，長遠亦要增加房間供應。他又說，早前已將有關建議去信勞工及福利局，對方回覆指會盡快答覆。

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責任編輯：郭詩詩