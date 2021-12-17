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【何詩蓓世一】林大輝大讚何詩蓓令港人感驕傲自豪　相信港隊會有更多好消息

社會 13:02 2021/12/17

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林大輝大讚何詩蓓令港人感驕傲自豪。（資料圖片）

香港女飛魚何詩蓓昨日（16日）在阿聯酋首都阿布扎比出戰游泳短池世錦賽，在200米自由泳決賽以1分50秒31衝線，打破世界紀錄並成為香港首個世界冠軍泳手。香港體育學院主席林大輝以激動的心情恭賀何詩蓓再創高峰，再次為港爭光，令人振奮。

林大輝讚揚何詩蓓堅毅不屈、努力不懈的精神，令港人感到驕傲和自豪，同時亦大大提升香港在國際體壇的地位。他指出，何詩蓓打破世界紀錄的超凡成績令人鼓舞、振奮人心，又相信接下來香港隊會有更多好消息。

體院指出，香港19歲泳手卓銘浩於男子400米自由泳初賽，亦游出3:47.51的新香港紀錄，他隨後夥拍隊友吳欣鍵、伍棹然及何甄陶合力於男子4x100米自由泳接力賽以3:15.44刷新香港記錄。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：黃悅晴

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