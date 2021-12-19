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【立法會選舉】今日免費乘搭巴士港鐵電車　注意港鐵乘車限制

社會 10:56 2021/12/19

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

港鐵免費乘車配相。（陳國峰攝）

今日（19日）為立法會換屆選舉，港鐵、專營巴士營辦商及電車公司今日會提供免費乘車優惠。除機場快綫外，港鐵其他本地服務均免車費，港鐵站今早不時有車站廣播提醒市民今日是免費乘車優惠日。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐早前亦在社交網站專頁分享乘車貼士：

5個乘車貼士：

  • 當天乘車不需拍卡、購票或付款
     
  • 車站會有指示特定閘機出入：市民要留意閘機標示，對於推棍式閘機，可直接推轉棍過閘機；活板式閘機會打開，可直接前行
     
  • 繁忙車站或有人流管理，部分出入口只可離開或進入：例如銅鑼灣站，當很多乘客前往維園時，E出入口只會開放出站
     
  • 建議乘客預早出門：港鐵預料當日人流可能較多，或需較長時間等車，提醒輪椅乘客如要用活動摺板上下車，或需較長時間等候
     
  • 轉乘優惠、港鐵泊車計劃當日均不適用：指定綠色專線小巴及街渡轉乘優惠、港鐵泊車優惠不適用，市民當日勿到數碼服務站，或用八達通APP領取任何免費車程

黃琨暐提醒市民乘車要保持禮讓，有需要可找港鐵團隊，或站內身穿粉紅色背心「粉紅戰隊」幫忙。不過，港鐵提醒市民免費乘車日的乘客或會較平日多，會加強列車服務及密切留意車務狀況。

另外，「香港交通.資訊網」上有網民就精選10條「抵搭」路線，幫助大家用盡優惠。詳情即看：【下一頁】

【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀

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記者：黃悅晴

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