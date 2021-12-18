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【立法會選舉】明日免費乘搭巴士港鐵電車　注意港鐵乘車限制

社會 12:30 2021/12/18

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市民可於周日免費乘搭巴士、港鐵及電車。（資料圖片）

周日（19日）為立法會換屆選舉，港鐵、專營巴士營辦商及電車公司當日將提供免費乘車優惠。除機場快綫外，港鐵其他本地服務均免車費，港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐今日（17日）於社交網站專頁分享乘車貼士，讓市民當日乘車更輕鬆暢順：

5個乘車貼士：

  • 當天乘車不需拍卡、購票或付款
  • 車站會有指示特定閘機出入：市民要留意閘機標示，對於推棍式閘機，可直接推轉棍過閘機；活板式閘機會打開，可直接前行
  • 繁忙車站或有人流管理，部分出入口只可離開或進入：例如銅鑼灣站，當很多乘客前往維園時，E出入口只會開放出站
  • 建議乘客預早出門：港鐵預料當日人流可能較多，或需較長時間等車，提醒輪椅乘客如要用活動摺板上下車，或需較長時間等候
  • 轉乘優惠、港鐵泊車計劃當日均不適用：指定綠色專線小巴及街渡轉乘優惠、港鐵泊車優惠不適用，市民當日勿到數碼服務站，或用八達通APP領取任何免費車程

黃琨暐提醒，市民乘車要保持禮讓，有需要可找港鐵團隊，或站內身穿粉紅色背心「粉紅戰隊」幫忙。港鐵就說，免費乘車安排可能會乘客較平日多，將加強列車服務及密切留意車務狀況。

【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀

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記者：黃悅晴

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