【我是現場】鄭欣宜感性唱出低潮心情　C AllStar忘形除腰帶鞭打Joyce

▲ C AllStar欣宜唱出感性時刻。

全新本地音樂會系列《我是現場》音樂會第四擊「鄭欣宜 x C AllStar」昨晚九展Star Hall舉行頭場演出。鄭欣宜（Joyce）與C AllStar四子為今次的音樂會嚴選歌單，每首出現的歌曲都別具存在的意義，為粉絲帶來最有心思、最感性的Live Moments。

今次音樂會歌單主要由C AllStar精挑細選，歌曲與歌曲之間相互呼應，Joyce以《小夜燈》為音樂會揭開序幕，C AllStar便以《夜幕天星》回應小夜燈那微細的燈光。

接著C AllStar眾成員分別與Joyce對唱，先有Jase與Joyce充滿騷靈味道演唱《半份關心》與《密室》，透過歌詞中的畫作談情；釗峰與Joyce深情演繹《無表面傷痕》與《閃亮的青春》，唱出失戀執迷與豁達的心情對比。

▲ 四子感謝粉絲。

安仔與Joyce飇歌式獻唱《救命歌》與《告別的藝術》，是撫慰心靈的靈丹；King與Joyce炸爆全場《分手是常識吧》與《進擊的生命》敲響對生命對愛情必要的覺醒。每首歌獨一無二卻又像是血脈般相連，難怪一開場粉絲已興奮得全場跳起。

其實音樂會上的其他作品，也與歌手本身及粉絲有最切身的感應，如Joyce演唱的《關於寂寞》是她的打氣歌，她在台上分享：「這首歌是我人生比較低潮時有位朋友寫給我，送這首歌給我時，好似要告訴我並不寂寞，及提醒我無論人生路幾難行，只要堅守自己相信的東西，繼續堅持去做自己鍾意的事，更難行的路都不用驚。」

▲ 玩到忘形。

C AllStar亦非常感謝粉絲四出應援，將他們的理念宣揚開去，安仔說：「好感動，他們把將我們一些精神和概念傳開去，所以要特別多謝佢哋，係我最喜愛的C AllFans。」

今次《我是現場》感性位不絕，本身默契十足的Joyce與C AllStar在台上當然也玩過不停，中段時，Joyce唱到不停流汗，安仔特地充當「印汗專員」為對方抹汗，十分窩心。

▲ On仔為欣宜抹汗。

而在音樂會尾聲之時，他們齊唱《12 Days of Christmas》，但講明誰唱錯就要打屁股，結果Joyce臨尾出錯需要接受懲罰，Jase此時已急不及待除下褲頭的腰帶，說要用來鞭打Joyce，結果安仔做代表打了一下，令全場爆笑。

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