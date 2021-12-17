【周末好去處】AME運動電競館登陸香港　設開幕及學生優惠

▲ 全港首個融合「運動」與「電競」主題的「AME 運動電競館」12月登陸尖沙咀K11 Art Mall。

全港首個融合「運動」與「電競」主題的「AME 運動電競館」12月登陸尖沙咀K11 Art Mall。體驗館面積逾4,000呎，場內共有10大運動電競遊戲可供挑戰。體驗館現推出開幕優惠價，出示全日制學生証人士亦可獲學生優惠。

電競場內運動電競遊戲包括有「E-Racing 2.0」，遊戲新增馬匹育成系統，可在沙田馬場多個實景賽道中奔馳的國際認可策騎體驗裝置；能自選道具，置身紅磡海底隧道實景賽道的「E-Cycling 2.0」；美國國家滑雪隊的同款訓練設備「E-Skiing」；採用全新開發內藏過千枚感應器智能沙袋的拳擊運動「E-Boxing」；全港首部智能戰繩機「E-Battle Rope」等。

場內亦設有5個全新運動電競項目，包括在香港旺角街頭實景化身跑酷達人的「E-Running」；由匈牙利引入，全港首部獨木舟遊戲「E-Kayak」；運用投影技術配合現實的智能攀石牆「E-Climbing」；擁有270度三面環繞的LED反應墻電競足球遊戲「E-Football」；採用由美國引入的專業籃球員發球機，配合自家研發系統打造而成的多功能電競籃球遊戲「E-Basketball」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津