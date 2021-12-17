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【新冠疫苗】國泰航空解僱未打針員工　3名前空姐申索案押至明年4月再訴

社會 14:07 2021/12/17

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3名國泰前空姐申索案押至明年4月27日再訊。（資料圖片）

3名國泰航空前空中服務員早前因沒有接種新冠疫苗而遭被解僱，她們入稟勞資審裁處要求賠償，總涉及金額近9.2萬港元。案件今日（17日）在勞審處進行聆訊，審裁官質疑申索人的申索項目不屬於勞審處管轄範圍，而申索人或需諮詢更多法律意見後再回覆並說服法庭，方可繼續進行申索。案件押後至明年4月27日再提堂。

案件審裁官指出，案件牽涉兩個申索項目，包括要求國泰航空需作出對員工不當地終止僱傭合約的賠償，金額涉及近9.2萬港元，以及要求不可對沖強積金僱主供款。審裁官指，勞工法例容許公司可以用強積金對沖，若法庭要求公司不這樣做，要作出「宣判性判令」，但勞資審裁處並無權限，合約亦列明解約只需其中一方提供一個月代通知金，質疑案件屬民事侵告範圍，勞資審裁處無權審理，建議3名空姐轉到區域法院或高等法院申索。

3名申索人包括一名因為要餵母乳故不打針的空姐，她在散庭後表示，早在8月初已向國泰航空提交醫生證明，指自己因要餵哺母乳而不能接種疫苗，並打算於餵哺母乳完成後考慮打針，惟國泰航空並未與她溝通便作出解僱，「完全無理會我提交的醫生證明」。

另兩名名申索人則應為，國泰航空過早解僱她們，或因政府以後或不能再把強積金對沖，故想提早解僱她們及時止損，強調下一步將會尋求更多法律意見，再決定是否繼續申索。

案件押後到明年4月27日再提堂。

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責任編輯：郭詩詩

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